کتابچه ضوابط و قوانین شهر شیراز منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا نقیب زاده عصر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: مطابق اصل یکصد و سوم قانون اساسی استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

وی ادامه داد: بر این اساس مصوبات شورای اسلامی شهرها بعنوان ضوابط و مقرراتی تلقی می گردند که برای کلیه دستگاه ها لازم الاجرا هستند از این رو می بایست این مصوبات بطور مدون در اختیار شهروندان و دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

عضو شورای شورای شهر شیراز افزود: عدم اجرای این ضوابط بدلیل بی اطلاعی یا عمدی تضییع حقوق شهروندان را بدنبال خواهد داشت لذا برنامه ریزی اطلاع رسانی کامل و بموقع به شهروندان و دستگاه های متولی لازمه رسیدن به اهداف تهیه مصوبات می باشند.

نقیب زاده ادامه داد: اما متاسفانه تاکنون بغیر از دفترچه ای بعنوان دفترچه مصوبات عوارضی که توسط شهرداری بچاپ می رسیده است، در شیراز امکان اطلاع از این مصوبات به هیچ وجه امکانپذیر نبود.

وی تاکید کرد: تشخیص درست لزوم انجام یک اقدام اساسی و پایدار برای مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در دور چهارم منجر به گردآوری کلیه مصوبات شورا از دور اول تا پایان سال ۱۳۹۴ به تعداد ۴۵۰۰ شد که با بررسی انجام شد، تا این تاریخ مذکور ۴۰۰ مصوبه معتبر بوده و قابلیت اجرایی دارند که در موضوعات ترافیکی، املاکی، فرهنگی، خدمات شهری، بودجه، شهرسازی، عمرانی، حمل و نقل و حقوقی تفکیک شده اند و با توجه به اهمیت در دسترس بودن این مصوبات، کتابچه ای تحت عنوان ضوابط و مقررات شهری شیراز بزودی منتشر خواهد شد بنحویکه در کلیه کتابفروشی ها قابل عرضه باشد.

وی ادامه داد: بروز کردن و انتشار مجدد این ضوابط از دیگر موضوعاتی است که منبعد جهت اطلاع رسانی کاملتر توسط شورای اسلامی شهر شیراز در هر سال انجام خواهد شد.