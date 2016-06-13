۸۰۰ میلیارد ریال به پروژه های راهسازی آذربایجان غربی اختصاص یافت

داریوش نصر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در صورت جذب اعتبار، ۱۴۰ كیلومتر بزرگراه و راه اصلی در سطح استان احداث می شود افزود: اجرای پروژه راهسازی در محورهای ارومیه– میاندوآب، ارومیه – سرو، خوی – ایواوغلی، خوی – رازی از جمله تعهدات اداره كل در این زمینه خواهد بود.

وی ادامه داد: از ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته، ۶۰۰ میلیارد آن توسط اسناد صندوق خزانه و ۲۰۰ میلیارد آن بصورت نقدی خواهد بود كه صورت جلسه و تفاهم نامه و ابلاغ و موافقت وزیرراه و شهرسازی اعلام شده و بصورت روزشمار برنامه زمان بندی در محورهای مذكورشروع شده است.

مدیر كل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اظهارداشت: طی بازدید های صورت گرفته توسعه معاون وزیر از بیمارستان های شهرستانهای پیرانشهر و بوكان، مقرر شد عملیات ساختمانی بیمارستان بوكان تا شهریور ماه سالجاری به اتمام برسد و وزارت بهداشت نیز موظف شد نسبت به شروع امكانات و تجهیزات مورد نیاز خود اقدام کند.

نصر به بیمارستان در دست اجرای بیمارستان پیرانشهر نیز اشاره كرد و افزود: این بیمارستان در مرحله اتمام اسكلت بوده و این پروژه كه قرار است طی سال آینده عملیات اسكلت آن به اتمام برسد پیش بینی می شود یكسال زودتر به برسد.

مدیر كل راه و شهرسازی آذربایجان غربی خاطر نشان كرد: بیمارستان در دست اجرای شهرستان ارومیه، سلماس و خوی از دیگر پروژه های مورد بازدید معاون وزیر بعد از ماه مبارك رمضان خواهد بود.

نصر اضافه کرد: طی بازدید ها و جلسات صورت گرفته با حضور مهندس میر شفیع معاون ساخت آزاد راههای كشور، مقرر شد در طی آینده ای نزدیك در حوزه آذربایجان غربی ۴۰ كیلومتر آزاد راه را به اتمام برسد و قطعه چهار نیز در طی سالجاری نیز به اتمام خواهد رسید.

وی به بزرگراه ارومیه – میاندوآب نیز اشاره كرد و افزود:عملیات آسفالت ۱۰ كیلومتر از ورودی شهر میاندوآب به اتمام رسیده است و در صورت تامین منابع و اعتبارات موجود ۶۰ كیلومتر از این محور در سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر كل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از معاون عمرانی استانداری آذربایجان غربی قدردانی كرد و افزود: بحث تعامل بین دستگاهی، فیبر نوری و معارضین محورها مواردی هستند كه بزرگراه ارومیه – میاندوآب را با تاخیر مواجه ساخته كه با حمایت ها و مدیریت های معاون عمرانی استاندار و مردم و كمكهای ذینفعان و تعامل بین دستگاهها مشكلات مرتفع خواهند شد.

نصر افزود:این محور را كه جزو كریدور ۱۰ و بنام ارومیه – ماهشهر تعبیه شده در سطح ملی برای اولین بار، بتوانیم سهم آذربایجان غربی را به میزان طول و مسافتی كه در این كریدور سهیم هست را با احداث آزاد راه ارومیه– تبریز، شهر ارومیه و استان آذربایجان غربی به عنوان محور ترانزیتی و اساسی در كریدور غرب كشور فعال شود و بتوان ظرفیت های خوبی را كه سر منشا آن راه است را تامین و موجب توسعه استان شود.

وی خاطر نشان كرد: در آذربایجان غربی هفت هزار و ۸۰۰ كیلومتر راه روستایی وجود دارد كه سه هزار و ۶۰۰ كیلومتر آن بصورت آسفالته و چهارهزار و۲۰۰ کیلومتر آن بصورت خاكی و شوسه است با تعاملاتی كه با وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته در طی سه ماه آینده عملیات آسفالت در ۱۰۰ كیلومتر از راههای روستایی استان اجرا خواهد شد.

نصر گفت: در سطح استان ۵۳ درصد از راههای روستایی استان نیاز به آسفالت دارند و در زمینه نگهداری نیز با تخصیص قیرهای رایگان و وساخت آسفالت های سرد در شهرستانها و تجهیز ماشین آلات در حال لكه گیری پر كردن چاله ها و تیغ زدن و هموار كردن محورهای خاكی و شوسه در استان هستیم.

مدیر كل راه و شهرسازی تاكید كرد: در حوزه راه روستایی نیازمند كار و تلاش و مجاهدت زیادی هستیم و استان نیز به لحاظ وضعیت راههای روستایی در سطح كشور از سطح پایینی برخوردار است كه امیدواریم بتوانیم با حمایت های ویژه در سطح ملی و مسئولان استانی اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.