مدیرعامل جدید باشگاه «مقاومت البرز» انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای هیئت مدیره باشگاه مقاومت البرز عصر امروز دوشنبه با حضور سردار علی حسینی فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) البرز برگزار شد و محمد خالقی یکی از ۲ کاندیدای احراز پست مدیرعاملی با کسب ۸ رای از مجموع ۱۳ رای ماخوذه به عنوان نفر اول اجرایی این باشگاه معرفی شد.

محمد خالقی پیش از این هم مسئولیت مدیرعاملی این باشگاه را برعهده داشت و با رای دوباره هیئت مدیره به نوعی در این مسئولیت ابقا شد.

در این نشست همچنین حجت بحیرایی به عنوان رییس هیئت مدیره و علی فیروزگاه به عنوان نایب رییس هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز معرفی شدند.

برگزاری ماهانه جلسات هیئت مدیره و اعلام برنامه های مدیرعامل برای آماده سازی تیم فوتسال این باشگاه برای حضور در لیگ برتر فوتسال کشور از مباحث مهم مطرح شده در این نشست بود.

سپاه پاسداران استان البرز برای حضور قدرتمند تیم مقاومت تلاش می کند

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز در این نشست با ابراز خرسندی از تعیین تکلیف تشکیلات اجرایی این باشگاه، گفت: مقاومت متعلق به مجموعه ورزش استان البرز است و تلاش سپاه استان فراهم کردن زمینه حضور قدرتمند این باشگاه در رویدادهای ورزشی کشور به خصوص لیگ برتر فوتسال است.

سردار علی استاد حسینی افزود: در شکل گیری هیئت مدیره و کادر اجرایی باشگاه تلاش شده است از کسانی دعوت شود که اثربخشی لازم را داشته باشند و تیم مردمی مقاومت را یاریگر باشند.

وی تصریح کرد: باشگاه مقاومت یک مجموعه فرهنگی ورزشی است و حضور برخی مدیران فرهنگی در ترکیب هیئت مدیره نیز با همین رویکرد صورت رفته است.

علی فیروزگاه عضو هیئت مدیره باشگاه مقاومت در این نشست با تاکید براینکه فعالیت های باشگاه مقاومت نباید محدود به رشته فوتسال باشد، گفت: سرمایه گذاری و تیم داری در سایر رشته های ورزشی و فراهم کردن ساختمان اداری برای فعالیت مستقل باشگاه باید در دستور کار مقاومت باشد و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باید برای تحقق آنها تلاش کنند.

دیگر عضو هیئت مدیره این باشگاه که از اعضای شورای شهر کرج محسوب می شود نیز در اظهار نظری جالب و قابل تامل تاکید کرد: در اداره باشگاه مقاومت نباید توقعات از مجموعه مدیریت شهری مطرح شود دیگر عضو هیئت مدیره این باشگاه که از اعضای شورای شهر کرج محسوب می شود نیز در اظهار نظری جالب و قابل تامل تاکید کرد: در اداره باشگاه مقاومت نباید توقعات از مجموعه مدیریت شهری مطرح شود.

وی در ادامه گفت: مجموعه شورای شهر و شهرداری کرج تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا برای حل مشکلات این تیم و حمایت از آن قدم بردارد و باید فضا به گونه ای باشد تا انتظارات عمومی در این بین بالا نرود.

سعید فیروزگاه افزود: شورای شهر کرج برای سال جاری مصوبات خوبی را برای حمایت از تیم های ورزشی و تجلیل از مدال آوران داشته است و به طور حتم با درک فضای موجود برای حمایت از تیم فوتسال مقاومت نیز پیش قدم خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز و عضو هیئت مدیره این باشگاه هم با تاکید براینکه مقاومت متعلق به البرز است و برای این استان خواهد ماند، گفت: مقاومت می تواند ظرفیت لازم برای رشد و تعالی استعدادهای ورزشی این استان را فراهم کند و به خودکفایی برسد.

رضا گل محمدی در پایان افزود: مقاومت نماینده البرز در لیگ برتر فوتسال کشور است و ضرورت دارد هر آنچه در توان استان است برای موفقیت و سربلندی آن صورت گیرد.