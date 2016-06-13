وجود ۷۴ معدن در شهرقدس/۱۷۰۰واحدصنعتی وتولیدی در قدس فعالند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ضرغام فرماندار قدس ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از کارخانجات صنعتی شهرستان قدس همچون نفت پارس وکارا گستر که به همراه جمعی از مسئولان این شهرستان همچون رئیس اداره تبلیغات اسلامی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت انجام شد، اظهار داشت:تلاش می کنیم در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مزین شده، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را رصد کرده و برای رفع و بهبود آن اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهیم

وی افزود:نقش واحدهای تولیدی درتحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، موثر، سازنده و کارآمد است و هرآنچه بازدهی بیشتری در این عرصه حاصل شود به همان میزان توفیقات ما در حوزه سیاست های اقتصاد مقاومتی افزایش خواهد یافت.

فرماندار قدس عنوان کرد:در دوران پسابرجام، نشاط و پویایی قابل توجهی در واحدهای صنعتی و تولیدی این شهرستان حاصل شده که می تواند فرصتی ویژه برای توسعه و شکوفایی مضاعف این خطه از غرب استان تهران محسوب شود.

ضرغام عنوان کرد:حضور هیأت های مذاکره کننده خارجی در ایران و مقامات ارشد کشورهای تأثیرگذار در طول یکسال گذشته، توفیقات قابل توجهی را در پی داشته که بدون تردید این امر خطیر بدون رهنمودها و حمایت های مقام معظم رهبری از مذاکره کنندگان و تدبیر و درایت دولت و مقاومت کم نظیر مردم امکان پذیر نبود.

وی افزود:امروز در سالروز ۲۴ خرداد ماه یاد و خاطره خلق حماسه کم نظیر مردم بار دیگر زنده شده و امیدواریم حضور همیشه در صحنه مردم و همراهی آن ها با نظام و دولت در عرصه های متعدد همچون گذشته استمرار یابد.

۵۰ درصد مشکلات واحدهای صنعتی شهرستان قدس مرتفع شده است

حسن عقبایی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قدس نیز در حاشیه این مراسم در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح ظرفیت های صنعتی و تولیدی این منطقه عنوان کرد:فعالیت ۷۴ معدن، ۲۲ واحد سنگ شکن و توانمندی ویژه واحدهای فعال در حوزه ماشین آلات معدن در بخش های تولید و تعمیر از نمونه استعدادهای شهرستان قدس محسوب می شود.

وی افزود:بر اساس ارزیابی های انجام شده، در حال حاضر یک هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در قالب شهرک صنعتی زاگرس گلبرگ، قدس، تیبا و...فعالیت می کنند که با اشتغالزایی ویژه ای که ایجاد کرده اند، موتور محرکه توسعه این شهرستان به شمار می روند.

عقبایی گفت:حوزه اصناف از دیگر بخش های توانمند این شهرستان است که با ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد در چهار رسته خدماتی، فنی، تولیدی و توزیعی در این منطقه ایفای نقش می کنند.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت قدس عنوان کرد:مشکلات واحد های صنعتی شهرستان قدس در سه بخش شهرستانی، استانی و کشوری قابل پیگیری است که خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده بیش از ۵۰ درصد از مشکلات معطوف به بخش شهرستانی مرتفع شده است.

لزوم بازنگری مجلس در قوانین حوزه تولید احساس می شود

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت قدس عنوان کرد:در سال اقتصاد مقاومتی، بازبینی قوانین قدیمی و دست و پا گیر عرصه تولید، ضرورتی است که امیدواریم از سوی مجلس دهم در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود:موانعی که برخی قوانین قدیمی ایجاد کرده اند، آنچنان عرصه را بر فعالان تولیدی تنگ کرده است که کار را با دشواری های پیچیده و جدی مواجه می سازد.

عقبایی یادآور شد:لزوم تسهیل شرایط برای صدور پروانه و جواز فعالیت واحدهای تولیدی از الزاماتی است که با حصول آن، علاوه بر تسریع روند توسعه پایدار، اشتغالزایی ویژه ای نیز ایجاد خواهد شد که اثرات سازنده آن در ابعاد متعدد قابل بررسی است.

گفتنی است در حاشیه این مراسم، حسن وفایی و ابراهیم عصمتی از فعالان صنعتی و تولیدی با تأکید به تلاش واحد های صنعتی برای تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی این شهرستان، از تسهیل شدن شرایط فعالیت های تولیدی به واسطه رفع تحریم ها اظهار خوشبینی کردند.