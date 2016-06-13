انبارهای ذخیره کالا در استان همدان شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید گلستانی ظهر دوشنبه در کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان که در استانداری همدان برگزار شد، از تشکیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.

وی به اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و با بیان اینکه باید برای کالاها بانک اطلاعاتی ایجاد شود، گفت: برنامه کددار کردن کالاها در کشور دارای مشکل است و تاکنون عملیاتی نشده است.

گلستانی با بیان اینکه اداره گمرک، اطلاعات و صنعت و معدن باید اطلاعات خود را در حوزه قاچاق کالا لینک کنند، عنوان کرد: نواقص طرح شبنم همچنان پابرجاست در حالی که این طرح باید به صورت جدی در کشور عملیاتی شود تا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق شویم.

وی با بیان اینکه حجم بالای کالاهای فاقد شناسنامه در بازار مانع ایجاد سیستم یکپارچه است، یکی از مشکلات موجود در بخش کالاهای بدون شناسنامه را نبود صندوق‌های مکانیزه عنوان کرد و با بیان اینکه اصناف در برابر استفاده از صندوق مکانیزه مقاومت می‌کنند، گفت: نصب صندوق مکانیزه باید به صورت جدی پیگیری شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با تاکید بر شناسایی انبارهای ذخیره کالا در استان همدان و بیان اینکه اطلاعاتی در خصوص تعداد انبارهای دارای مجوز و بدون مجوز در استان همدان وجود ندارد، عنوان کرد: این انبارها باید شناسایی شده و بازرسان صنعت، معدن و تجارت از آنها بازرسی کنند.

گلستانی با بیان اینکه تبلیغ و بمباران تبلیغی در حوزه قاچاق کالا باید به اندازه‌ای انجام شود که مردم با اکراه کالای خارجی بخرند، افزود: شناسایی و ایجاد بانک اطلاعات قاچاقچیان کالا و ارز نیز باید انجام شود تا به این نحو فضا برای آنها ناامن شود.

وی همچنین با بیان اینکه قانون مبارزه با پولشویی در کشور نوشته شده اما باید عملیاتی شود، گفت: حجم پول در حوزه قاچاق کالا و ارز بسیار است و باید موضوع پولشویی در این حوزه ناامن شود.

گلستانی با تاکید بر اینکه باید قانون مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات مالی جدی گرفته شود، خواستار اجرای این قانون در استان همدان شد و افزود: بانک‌ها و مؤسسات مالی باید قانون مبارزه با پولشویی را اجرا کنند.