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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۳۴

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد:

آبرسانی به ۶۴ گلزار شهدای استان امسال انجام می شود

آبرسانی به ۶۴ گلزار شهدای استان امسال انجام می شود

یاسوج - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: آبرسانی به ۶۴ گلزار شهدا در استان در سال جاری انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی ظهر دوشنبه در کارگروه ساماندهی گلزار شهدای استان، افزود: آبرسانی به ۱۸۰ گلزار شهدا در استان انجام شده است و آبرسانی به ۶۴ گلزار امسال انجام می شود.

وی بیان کرد: در راستای ساماندهی گلزار شهدای استان سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مورد نیاز است.

نیک اقبالی تصریح کرد: گلزارهای شهدا در استان در صورت تامین اعتبار تا پایان سال ساماندهی می شوند.

وی با اشاره به هزینه های خدمات رسانی به گلزارهای شهدای استان گفت: مطابق آئین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران، وزارتخانه نیرو و وزارتخانه نفت باید هزینه خدمات مربوط به آبرسانی، برق رسانی و گاز رسانی را تامین کنند.

نیک اقبالی افزود: وزارت راه و شهرسازی نیز وظیفه تامین هزینه های خدمات و تهیه و نصب تابلوهای راهنمائی گلزارها و یادمان شهداء را برعهده دارد.

وی احداث و بهسازی جاده های مواصلاتی مناسب برای گلزار شهدا را نیز از وظایف راه و شهرسازی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۵۱۸ گلزار شهدا در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.

کد مطلب 3685145

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