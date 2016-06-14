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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۱۱

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا افزایش یافت

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا افزایش یافت

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

شینهوا : انتظار می رود رشد اقتصادی نیوزلند در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲.۹ درصد برسد.

نیوزنو : شرکت نفت «توتال» به دلیل حادثه انفجار نیروگاه «کارلینگ» در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۲۰۰ هزار یورو جریمه شد.

بیزینس رویو : سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رومانی به شدت کاهش یافته است.

نیوزنو : رشد اقتصادی ایرلندشمالی در ماه گذشته میلادی با کندی پیش رفت.

ای بی اس : انتظار می رود فیلیپین آهنگ رشد اقتصادی خود را علیرغم مشکلات سیاسی، حفظ کند.

یاهونیوز : حجم معاملاتی که با تجارت الکترونیکی در تایلند انجام می گیرد، قابل توجه است.

نیوزنو : بانک‌های اسپانیایی به منظور کاهش هزینه ها، شعب خود را تعطیل و دست به تعدیل نیرو می زنند.

دابلیو اس جی : صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی کانادا را در سال جاری و آینده میلادی به ترتیب ۱.۷ درصد و ۲.۲ درصد پیش بینی کرد.

بلومبرگ : قیمت جهانی طلا به یکهزار و ۲۷۴ دلار و ۶۰ سنت در هر اونس افزایش یافت.

رویترز : انتظار می رود رشد اقتصادی چین در سه ماه دوم سال جاری میلادی پایدار باشد.

اسپوتنیک : اوپک پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در سال جاری میلادی با افزایش ۱.۸ میلیون بشکه ای در روز روبرو شود.

رویترز : شاخص بورس کشورهای خاورمیانه با روند نزولی روبرو شد.

نیوزنو : تولید نفت خام چین در ماه گذشته میلادی با رسیدن به ۱۶.۸۷ میلیون تن،  کمترین میزان در ۱۵ سال اخیر را تجربه کرد.

 

 

 

 

کد مطلب 3685150
علیرضا کمندی

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