اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

شینهوا : انتظار می رود رشد اقتصادی نیوزلند در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲.۹ درصد برسد.

نیوزنو : شرکت نفت «توتال» به دلیل حادثه انفجار نیروگاه «کارلینگ» در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۲۰۰ هزار یورو جریمه شد.

بیزینس رویو : سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رومانی به شدت کاهش یافته است.

نیوزنو : رشد اقتصادی ایرلندشمالی در ماه گذشته میلادی با کندی پیش رفت.

ای بی اس : انتظار می رود فیلیپین آهنگ رشد اقتصادی خود را علیرغم مشکلات سیاسی، حفظ کند.

یاهونیوز : حجم معاملاتی که با تجارت الکترونیکی در تایلند انجام می گیرد، قابل توجه است.

نیوزنو : بانک‌های اسپانیایی به منظور کاهش هزینه ها، شعب خود را تعطیل و دست به تعدیل نیرو می زنند.

دابلیو اس جی : صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی کانادا را در سال جاری و آینده میلادی به ترتیب ۱.۷ درصد و ۲.۲ درصد پیش بینی کرد.

بلومبرگ : قیمت جهانی طلا به یکهزار و ۲۷۴ دلار و ۶۰ سنت در هر اونس افزایش یافت.

رویترز : انتظار می رود رشد اقتصادی چین در سه ماه دوم سال جاری میلادی پایدار باشد.

اسپوتنیک : اوپک پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در سال جاری میلادی با افزایش ۱.۸ میلیون بشکه ای در روز روبرو شود.

رویترز : شاخص بورس کشورهای خاورمیانه با روند نزولی روبرو شد.

نیوزنو : تولید نفت خام چین در ماه گذشته میلادی با رسیدن به ۱۶.۸۷ میلیون تن، کمترین میزان در ۱۵ سال اخیر را تجربه کرد.