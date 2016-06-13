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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۳۷

آیت الله سبحانی:

مشکلات مردم ریشه در غفلت از قرآن دارد

مشکلات مردم ریشه در غفلت از قرآن دارد

قم - یکی از مراجع تقلید، غفلت از مصرف میوه‌هایی که در قرآن بیان شده را باعث ایجاد مشکلات جسمی برای مردم دانست و گفت: مشکلات مردم ریشه در غفلت از قرآن دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی جعفر سبحانی، بعد از ظهر دوشنبه در درس تفسیر ماه مبارک رمضان در مجتمع عالی فقه قم گفت: آب یکی از مهم‌ترین بهترین نعمت‌های الهی است، ولی اکثر انسان‌ها قدر این نعمت بزرگ الهی را نمی‌دادند و خداوند نیز در این زمینه هشدار داده است.

وی افزود: ما معتقدیم که این جهان، جهان اسباب و مسببات است و خداوند به وسیله اسبابی که تعیین کرده، کارها را انجام می‌دهد؛ اشاعره منکر چنین امری هستند و اسباب را انکار می‌کنند.

این مرجع تقلید بیان کرد: در گذشته کتابی در الازهر وجود داشت که در آن بیان شده که بر خلاف آن که طبیعت آب خنکی است و طبیعت آتش گرمی است، بیان می‌کند که نباید بگوییم طبیعت آب خنکی است، زیرا اگر کسی این بحث را بیان کند، کفر ورزیده است.

وی بیان کرد: خداوند در آیات سوره مومنون از دو میوه به نام خرما و انگور نام می‌برد زیرا این دو میوه از پرویتامین ترین میوه‌هایی است که روی زمین می‌روید؛ در روی زمین ۲۷۰۰ نوع درخت خرما وجود دارد.

آیت الله سبحانی گفت: انگور نیز از میوه‌های عجیب است که این میوه نیز ۳۰۰ نوع است و هم از نظر درخت و میوه از میوه‌های ممتاز هستند.

وی افزود: خداوند در ادامه به نعمت دیگری اشاره می‌کند که یک گیاه مقدس است که در کنار طور و در دشت سینا می‌روید که این درخت میوه‌ای دارد که از میوه آن روغن گرفته می‌شود و دوم اینکه خورشتی برای خورندگان است که همان میوه زیتون است.

این مفسر قرآن کریم بیان کرد: در حال حاضر اطبا بیان می‌کنند که نباید از روغن‌های جامد استفاده کرد به خصوص برای مردمی که حرکت چندانی ندارند، زیرا بی حرکتی باعث بیماری‌های مختلف شده است و به همین خاطر توصیه اکیدی به روغن زیتون می‌شود؛ قرآن بیش از ۱۴۰۰ سال پیش چنین توصیه ای به بندگان کرده است.

وی اظهار داشت: مشخص بوده که در آن زمان خورش مردم نان و روغن زیتون بوده و به همین خاطر تندرستی و سلامتی داشته‌اند، نه امروز که درصد قابل توجهی از مردم دچار چاقی و اضافه وزن هستند.

آیت الله سبحانی گفت: خداوند در ادامه به نعمت انعام اشاره می‌کند که در لغت عرب به معنی چهارپایان است؛ شتر را کشتی بیابان می‌نامند؛ این انعام هم وسیله حمل و نقل انسان‌ها هستند و هم غذایی برای صرف انسان هستند.

وی در پایان با بیان اینکه مشکلات مردم ریشه در غفلت از قرآن دارد، گفت: هدف خداوند از بیان نعمت‌های الهی عبرت آموزی به انسان است، زیرا کاربری این میوه‌ها و حیوانات از سوی انسان در حد معمولی قابل فهم بوده؛ متأسفانه همه ما از این نعمت‌ها استفاده می‌کنیم ولی شکرگذاری نمی‌کنیم و عبرت نیز نمی‌گیریم.

کد مطلب 3685156

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