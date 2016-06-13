به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی جعفر سبحانی، بعد از ظهر دوشنبه در درس تفسیر ماه مبارک رمضان در مجتمع عالی فقه قم گفت: آب یکی از مهمترین بهترین نعمتهای الهی است، ولی اکثر انسانها قدر این نعمت بزرگ الهی را نمیدادند و خداوند نیز در این زمینه هشدار داده است.
وی افزود: ما معتقدیم که این جهان، جهان اسباب و مسببات است و خداوند به وسیله اسبابی که تعیین کرده، کارها را انجام میدهد؛ اشاعره منکر چنین امری هستند و اسباب را انکار میکنند.
این مرجع تقلید بیان کرد: در گذشته کتابی در الازهر وجود داشت که در آن بیان شده که بر خلاف آن که طبیعت آب خنکی است و طبیعت آتش گرمی است، بیان میکند که نباید بگوییم طبیعت آب خنکی است، زیرا اگر کسی این بحث را بیان کند، کفر ورزیده است.
وی بیان کرد: خداوند در آیات سوره مومنون از دو میوه به نام خرما و انگور نام میبرد زیرا این دو میوه از پرویتامین ترین میوههایی است که روی زمین میروید؛ در روی زمین ۲۷۰۰ نوع درخت خرما وجود دارد.
آیت الله سبحانی گفت: انگور نیز از میوههای عجیب است که این میوه نیز ۳۰۰ نوع است و هم از نظر درخت و میوه از میوههای ممتاز هستند.
وی افزود: خداوند در ادامه به نعمت دیگری اشاره میکند که یک گیاه مقدس است که در کنار طور و در دشت سینا میروید که این درخت میوهای دارد که از میوه آن روغن گرفته میشود و دوم اینکه خورشتی برای خورندگان است که همان میوه زیتون است.
این مفسر قرآن کریم بیان کرد: در حال حاضر اطبا بیان میکنند که نباید از روغنهای جامد استفاده کرد به خصوص برای مردمی که حرکت چندانی ندارند، زیرا بی حرکتی باعث بیماریهای مختلف شده است و به همین خاطر توصیه اکیدی به روغن زیتون میشود؛ قرآن بیش از ۱۴۰۰ سال پیش چنین توصیه ای به بندگان کرده است.
وی اظهار داشت: مشخص بوده که در آن زمان خورش مردم نان و روغن زیتون بوده و به همین خاطر تندرستی و سلامتی داشتهاند، نه امروز که درصد قابل توجهی از مردم دچار چاقی و اضافه وزن هستند.
آیت الله سبحانی گفت: خداوند در ادامه به نعمت انعام اشاره میکند که در لغت عرب به معنی چهارپایان است؛ شتر را کشتی بیابان مینامند؛ این انعام هم وسیله حمل و نقل انسانها هستند و هم غذایی برای صرف انسان هستند.
وی در پایان با بیان اینکه مشکلات مردم ریشه در غفلت از قرآن دارد، گفت: هدف خداوند از بیان نعمتهای الهی عبرت آموزی به انسان است، زیرا کاربری این میوهها و حیوانات از سوی انسان در حد معمولی قابل فهم بوده؛ متأسفانه همه ما از این نعمتها استفاده میکنیم ولی شکرگذاری نمیکنیم و عبرت نیز نمیگیریم.
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