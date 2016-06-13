به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های گلستان، مهدی میقانی گفت: در سال گذشته ۳۲ هزار نفر-دوره برای رانندگان استان گلستان برگزار شد.

وی افزود: تمام افرادی که متقاضی فعالیت در زمینه رانندگی حرفه ای در بخش حمل و نقل عمومی برون شهری هستند طبق قانون برای آشنایی با مباحث روز تخصصی مرتبط با زمینه شغلی باید در دوره های فوق شرکت کنند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان بیان کرد: در استان گلستان چهار مرکز آموزش خصوصی در شهرهای گرگان، گنبد و آق قلا که مجوزهای لازم برای برگزاری دوره های آموزشی را از این اداره کل اخذ کرده اند، در زمینه آموزش رانندگان حمل و نقل جاده ای فعالیت می کنند.

میقانی با توجه به نیاز رانندگان به آموزشهای روز آمد، متذکر گردید: تمامی دوره هایی که رانندگان در آنها شرکت می کنند حاوی مطالب تخصصی است که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بررسی و مورد تایید قرار گرفته است.