باشگاه ملوان برنده مزایده نفت تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه نفت تهران عصر امروز دوشنبه اعلام کرد: کمیته واگذاری باشگاه نفت تهران به اطلاع می‌رساند براساس اطلاعيه قبلی موسسه فرهنگي ورزشی نفت تهران مزايده عمومی برگزار و باشگاه ملوان ضمن رعايت كليه شرايط مزايده بالا ترين نرخ پيشنهادي را داشته است. بنابراین این کمیته پس از بررسی های لازم باشگاه ملوان را بعنوان برنده مزايده اعلام می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی باشگاه نفت همتای انزلی چی خود را به عنوان برنده این مزایده اعلام کرده که براساس اعلام سازمان لیگ امتیاز این تیم حق خارج شدن از تهران را ندارد. با این شرایط مشخص نیست ملوان چگونه می خواهد از امتیاز نفت تهران استفاده کند.