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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۲۰

رقابتهای یورو ۲۰۱۶ - فرانسه؛

پیروزی اسپانیا برابر جمهوری چک

پیروزی اسپانیا برابر جمهوری چک

تیم ملی فوتبال اسپانیا در نخستین بازی خود در رقابتهای یورو ۲۰۱۶ به مصاف جمهوری چک رفت و موفق به یک پیروزی سخت و دشوار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال اسپانیا و جمهوری چک از ساعت ۱۷:۳۰ روز دوشنبه در گروه D رقابتهای یورو ۲۰۱۶ به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان اسپانیا با تک گل دقیقه ۸۷ جرار پیکه برابر حریف به برتری رسید.

تیم اسپانیا در این بازی با ترکیب داوید ده‌خیا، خوان فران، سرخیو راموس، جرارد پیکه، جوردی  آلبا، سرخیو بوسکتس، آندرس اینیستا، سسک فابرگاس، داوید سیلوا، آلوارو موراتا و نولیتو بازی را آغاز کرد.

در نیمه نخست این بازی تیم اسپانیا کاملا توپ و میدان را در اختیار داشت و در مقابل بازیکنان چک با تجمع در زمین خودی سعی کردند فضا را از مهاجمان حریف بگیرند. اسپانیایی ها در این نیمه چندین موقعیت را روی دروازه پتر چک ایجاد کردند اما ضربات موراتا، سیلوا و دیگر بازیکنان اسپانیای راهی به چارچوب نیافت تا دروازه پتر چک بسته بماند.

در نیمه دوم تیم اسپانیا حملات زیادی را روی دروازه حریف انجام داد اما دفاع خوب جمهوری چک تمامی موقعیت های ماتادورها را بی اثر گذاشت تا اینکه در فاصله سه دقیقه مانده تا پایان بازی جرارد پیکه روی پاس زیبای اینیستا دروازه پترچک را باز کرد تا اسپانیا در اولین بازی خود به سه امتیاز دست پیدا کند.

کد مطلب 3685166

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