بانک های گلستان در اعطای تسهیلات صنعتی سریعتر عمل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، حسن صادقلو در این جلسه که با هدف بررسی درخواست های واصله جهت اخذ تسهیلات رونق تولید تشکیل شده بود، تصریح کرد: در راستای اقتصاد مقاومتی باید ۴۲۲ میلیارد تومانی که وزارت صنعت معدن و تجارت برای بهبود فضای کسب و کار اختصاص داده است توزیع شود.

وی با بیان اینکه متقاضیان این تسهیلات باید در سامانه مربوطه ثبت نام کنند، یادآور شد: تا کنون ۴۷۰ واحد تولیدی که ۱۸۰ مورد آن به صنعت کشاورزی مربوط می شود و باقی صنعتی هستند در این سامانه ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در جلسه قبل ۱۳ واحد به بانک ها برای اخذ تسهیلات معرفی شدند، خاطر نشان کرد: ۶۵ واحدی که در این جلسه به بانک های عامل معرفی می شوند جایگاه استان را از نظر سرعت عمل عملیاتی در بین استان های کشور ارتقا می دهد و امیدواریم بانک ها همکاری لازم را جهت تسریع در اعطای تسهیلات داشته باشند.

استاندار گلستان با تاکید بر اینکه ادبیات دولت و بانک مرکزی تسریع در اقدامات عملیاتی است، گفت: در بررسی بنگاه های اقتصادی که مشمول این تسهیلات هستند باید سرعت و دقت کارشناسی لحاظ شود.

صادقلو مشکلاتی که تعطیلی واحدهای صنعتی در پی دارند را مهم ارزیابی کرد و افزود: تعطیلی هر واحد صنعتی تبعات بیکاری عده را به دنبال دارد و به همین دلیل دولت به دنبال آن است که این تسهیلات هرچه سریعتر توزیع شود تا مانع بیکاری و کاهش تولید گردد.

وی با اشاره به واحدهای صنعتی سراسر کشور گفت: از بین هشت هزار واحد تولیدی که در کشور ثبت نام کرده اند، ۴۷۰ واحد گلستانی هستند که از این میان ۲۰۰ واحد به بانک های عامل معرفی شده اند و در بین آنها ۷۸ واحد گلستانی اند و این نشان از توجه جدی استان به رفع موانع تولید دارد.

همچنین در کاگروه تسهیل و رفع موانع تولید، قوانلو مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در ارائه تسهیلات ۴۲۲ میلیاردی اولویت با واحد های متوقفی است که مشکل بازار ندارند و یا نیاز به سرمایه در گردش دارند.

لازم به ذکر است در این جلسه مدیران دستگاه های اجرایی پیشنهادات و نقطه نظرات خود را پیرامون توزیع تسهیلات بانکی بین واحدهای تولیدی استان ارائه کردند.