ایراد مجدد شورای نگهبان به طرح «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم خرداد ماه ۱۳۹۵ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

۱- در ماده يك، ايرادات بند ۱-۱ و قسمت اخير بند ۱-۲ و در تبصره ۳ نسبت به وزارت اطلاعات، ايراد بند ۲-۱ اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

۲- در ماده ۲، با وجود اصلاح به عمل آمده ايراد بند ۲-۲ كماكان به قوت خود باقي است؛ همچنين با وجود اصلاح به عمل آمده، ابهام بند ۲-۵ برطرف نشده است.

۳- حذف ماده ۵، رافع اشكال اين شورا نیست؛ بلكه بايد ضوابط مشاغل حساس توسط مجلس محترم مشخص شود.

۴- در ماده ۶، ايراد بند ۶ اين شورا نسبت به قواي ديگر كماكان به قوت خود باقي است.

۵- نسبت اين مصوبه با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با حراست‌ها و مصوبه مرجع مرقوم در قانون تمركز اطلاعات مشخص نيست؛ پس از روشن شدن موارد مذكور اظهارنظر خواهد شد.