تیم های یاس و سترو به صدرنشینی خود تداوم بخشیدند

علی اکبرثابتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه مسابقات والیبال خواهران جام رمضان دیشب با برگزاری دو بازی از گروه «الف» و دو بازی از گروه «ب» به پایان رسید که در نهایت به صدرنشینی تیم های یاس و سترو به ترتیب درگروههای «الف» و «ب» منجر شد.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات والیبال جام رمضان، بیان کرد: در ادامه مسابقات جام رمضان دیشب در گروه «الف» تیم های کرمان بیس و بتن سازان با برد دو بر صفر بتن سازان و در بازی تیم های نیاکان- یاس با برد دو بر صفر یاس در محل سالن رشیدفرخی به پایان رسید و در گروه «ب» با اعلام انصراف تیم های باغین و ولی عصر براساس قوانین، نتیجه بازی ها به نفع سترو و بیگلری دو به پایان رسید.
وی بیان کرد: مسابقات والیبال خواهران در شهرستان کرمان با حضور ۱۱ تیم در دو گروه پنج و شش تیمی برگزار میشود که در گروه «الف» تیمهای بیگلری یک، یاس، رشید فرخی، بتنسازان یک، نیاکان و در گروه «ب» مسابقات تیمهای سترو، ولیعصر، باغین، بیگلری دو، کرمانبیس و بتنسازان دو در حال برگزاری است.
ثابتیپور افزود: مسابقات والیبال شهرستان کرمان تا این لحظه از مسابقات، ۲۱ سری بازی انجام و تیمهای یاس و سترو به ترتیب در گروههای «الف» و «ب» صدرنشین مسابقات هستند.
وی مهمترین هدف از برگزاری مسابقات والیبال جام رمضان را انتخابی تیم کشوری در گروههای نوجوان، جوان و امید دانست و تصرییح کرد: ردهبندی و فینال مسابقات والیبال خواهران به ترتیب پنجشنبه از ساعت ۱۹ و ساعت ۲۰ در سالن رشید فرخی برگزار و پس از آن مسابقات والیبال برادران شنبه ۲۹ خرداد در سراسر استان کرمان برگزار میشود.
نظر شما