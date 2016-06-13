سه نماینده مردم کردستان در مجلس عضو کمیسیون برنامه و بودجه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سه نماینده مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی با کسب آراء مورد نیاز به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درآمدند.

منصور مرادی نماینده شهرستان های مریوان و سروآباد، سید مهدی فرشادان نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران و محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه امروز به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درآمدند.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد:خوشبختانه امروز و کسب آراء مورد نیاز سه نماینده کردستان برای اولین بار عضو یک کمیسیون مجلس شورای اسلامی شدند.

منصور مرادی ادامه داد: هدف اصلی از عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه تلاش برای جذب اعتبارات و بودجه بیشتر برای استان کردستان است.

وی گفت: متاسفانه هم اکنون کردستان در حوزه بودجه مشکل دارد و انتظار می رود که بتوانیم سهم بودجه این استان را در حوزه های مختلف افزایش دهیم.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای بیان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه یکی از کمیسیون های مهم در مجلس شورای اسلامی است و انتظار می رود بتوانیم در هیات رئیسه نیز حضور داشته باشیم.

منصور مرادی نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی پیش از این حدود ۱۵ سال فعالیت در عرصه های برنامه ریزی، بودجه و حسابداری را دارد و به همین دلیل به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه درآمده است.