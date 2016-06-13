۶۰پایگاه غنی سازی اوقات فراغت ویژه دانش آموزان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید بهاء‌الدین ملک‌حسینی ظهر دوشنبه در نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان افزود: همچنین در راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و پرورش استعدادهای ورزشی دانش آموزان، ۱۶ پایگاه ورزشی طرح اوقات فراغت نیز در استان ایجاد می شود.

وی بیان کرد: فصل تابستان زمان مناسبی برای پرورش خلاقیتها و استعدادهای بالقوه دانش آموزان است.

ملک حسینی تصریح کرد: کلاسهای اوقات فراغت علاوه بر ارائه آموزشهای لازم، دانش آموزان را از ناهنجارها مصون نگه می دارد.

وی با اشاره به برنامه های مختلف آموزش و پرورش استان در راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان افزود: برپایی اردوی زیارت اولی‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه اول متوسطه به مشهد مقدس و برگزاری مسابقات قرآن، نماز و عترت در مشهد مقدس از دیگر برنامه‌های آموزش و پرورش در راستای غنی‌سازی اوقات فراغت است.

ملک حسینی برگزاری اردوی علوی با حضور ۵۰۰ دانش‌آموز استان را از دیگر برنامه های آموزش و پرورش استان عنوان کرد.