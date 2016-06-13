به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی بعدازظهر دوشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اظهارکرد: بنده هیچ حرفی در خصوص اینکه خبرنگاران به این جلسات بیایند یا خیر، نزده ام.

وی عنوان کرد: اما در عین حال حضور خبرنگاران در جلسات این شورا موجب خواهد شد تا مسئولان به راحتی نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نکنند و کلی گویی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه جلساتی که در استان برگزار می شود باید کارآمد و مفید باشد، عنوان کرد: همه برای این جلسات وقت و عمر خود را گذاشته ایم و باید شاهد اثر بخشی برنامه ریزی ها باشیم.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در ادامه با بیان اینکه دشمن سالهاست در حال برنامه ریزی برای ضربه زدن به نظام اسلامی است، افزود: اگر ظلم در جامعه وارد شود آن جامعه نابود خواهد شد.

وی با بیان اینکه انجام امور و برنامه ها باید برای رضای خدا و نه هیچ چیز دیگری باشد، ادامه داد: اگر به خدا اعتقاد داشته باشیم در راه امر به معروف کردن از هیچ چیزی نباید بترسیم.

وی با بیان اینکه باید در مقابل منکرات به صورت جدی ایستادگی کرد، ادامه داد: امر به معروف باید با خوش اخلاقی و خوش رویی صورت گیرد و مردم شیرینی آن را در جامعه احساس کنند.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با بیان اینکه افرادی که با امر به معروف و نهی از منکر مقابله می‌کنند مستکبر هستند، افزود: باید طور در این ستاد برنامه ریزی کنیم که نتایج آن حداقل بعد از یکسال ملموس باشد.

امام جمعه بیرجند تصریح کرد: تمامی افرادی که برای فرهنگ استان برنامه دارند می توانند در حوزه امر به معروف نیز پیشنهادات و برنامه خود را ارائه دهند.

مسئولان پیگیر سهم استان از اعتبارات ستاد امر به معروف باشند

استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه در خصوص اهداف و برنامه های ستاد امربه معروف و نهی از منکر این آمادگی را داریم تا در شورای اداری و شورای فهنگ عمومی نیز آنها را مطرح کنیم، گفت: همه باید تلاش کنیم تا معروفات و منکرات را بشناسیم و اجرا امر به معروف را شروع کنیم.

وجه اله خدمتگزار با بیان اینکه در قانون بودجه سال 95 از سوی مجلس 22 میلیارد تومان برای ستاد امر به معروف تصویب شده است، افزود: مسئولان استانی پیگیر سهم استان از این اعتبار باشند.

وی عنوان کرد: به فرمانداری های استان نیز ابلاغ خواهیم کرد که اگر مکانی بلااستفاده داشته باشند برای در اختیار قرار دادن مکان ستاد امربه معروف در شهرستان ها همکاری لازم را داشته باشند.

وی بیان داشت: اجرای آموزش های امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان سر فصل آموزش های ضمن خدمت دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار خواهیم داد.