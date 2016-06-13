به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری سه شهرستان رامسر ، تنکابن و عباس آباد در دانشگاه آزاد تنکابن بابیان اینکه امنیت موجود در کشور مرهون چتر ولایت و محصول خون شهدا است افزود: اگر امروز در منطقه نقش اول قدرت را داریم و ایران بهتنهایی در مقابل پنج قدرت برتر دنیا چانهزنی میکند، حاصل سیاستهای درست ملی و بینالمللی است.
وی یادآور شد: فشار سنگین اقتصادی بر دولت، کاهش صادرات نفت باعث شده بود تا یک حصار سنگین دور ملت کشیده شود و ایرانی نمیتوانست در عرصه بینالمللی تحصیل کند و یا مبادلات اقتصادی انجام دهد و حتی به هواپیماهای ایران سوخت نمیدادند.
وی یادآور شد: در چنین فضایی تلاش دولت برای تأمین منافع عمومی بود و این به معنای پذیرفتن ظلم بههیچوجه نبوده و نیست و آن چیزی که اتفاق افتاد برخلاف تبلیغات ناصواب که در بخشهایی از جامعه صورت میگیرد، در چارچوب سیاستهای نظام بود.
مشاور رئیسجمهور ادامه داد: برای اولین بار در تاریخ، بین اسرائیل و آمریکا شکاف ایجاد شد، تصویری جدید از ایران در میان ملتها شکل گرفت و نگاه دولتها نسبت به ایران تغییر کرده که این ها همه از دستاوردهای برجام است.
رئیس سازمان کتابخانه ملی تصریح کرد: نگاه و تصویر مسئولان عالیرتبه دولتها پس از ورود به ایران تغییر میکند و اگر قرار است کشور پیشرفت کند باید روابط بینالمللی شکل بگیرد تا درآمد حاصل شود.
وی افزود: درآمد دولت فقط کفاف هزینههای جاری را میکند و اینیک واقعیت تلخ است ولی دولت این هنر را داشت تا از این شرایط سخت عبور کند.
وی افزود: اگر قرار باشد سرمایهگذاری شکل بگیرد باید ثبات و امنیت برقرار شود و این تصویر غلطی که امروز شکلگرفته شده مثل این میماند که جای قاضی و متهم عوضشده است.
صالحی افزود: دولت روحانی رشد کشور را دوباره روی ریل درست قرار داد .
وی یادآور شد: امروز کشور در حال بهبودی است و دوره نقاهت خود را میگذراند و ما وارث دولت گذشتهایم. وقتی ۷۰۰ میلیارد دلار وارد کشور شد و نزدیک به یک میلیارد دلار واردات داشتیم، سنگقبرمان چینی بود.
صالحی امیری بابیان اینکه بین نقد و تخریب فاصله زیادی است گفت: دولت یازدهم همواره از نقد استقبال میکند اما روش برخی بر تخریب دولت قرار دارد.
وی با اشاره به حقوق بالای برخی که خبرساز شده گفت: عدهای این حقوق بالا را ابزاری برای تخریب کردند در حالی که درگذشته نیز این حقوق بود.
وی تصریح کرد: استراتژی دولت پرهیز از رفتن به حاشیه است و ما تحت هیچ شرایطی وارد حاشیه نمیشویم زیرا حفظ قاعده بازی و رعایت اخلاق جوانمردانه دیگر سیاست دولت است، همچنین رویکرد دولت حفظ ثبات و آرامش و امنیت ملی است و هیچکس نباید به این مهم ضربه وارد کند.
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