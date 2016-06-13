پیام تسلیت «پوتین» به «اوباما» در پی حادثه اورلاندو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه، کشته شدن شماری از شهروندان آمریکایی در پی وقوع حادثه تروریستی اورلاندو را به «باراک اوباما»، همتای آمریکایی خود و مردم این کشور تسلیت گفت.

در بیانیه ای که به همین مناسبت از سوی کاخ کرملین منتشر شده، آمده است: رئیس دولت روسیه در پیامی تاکید کرد که روسیه خود را در غم و درد آن دسته از کسانی که نزدیکان و عزیزان خود را در پی این جنایت وحشیانه از دست داده اند شریک می داند و آرزومند بهبود سریع زخمی های این حادثه است.

گفتنی است، در پی حادثه حمله تروریستی روز یکشنبه به یک کلوپ شبانه در اورلاندو آمریکا دست کم ۵۰ تن کشته و ۵۳ تن دیگر نیز زخمی شدند.