  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۰۸

پیام تسلیت «پوتین» به «اوباما» در پی حادثه اورلاندو

پیام تسلیت «پوتین» به «اوباما» در پی حادثه اورلاندو

رئیس جمهوری روسیه طی پیامی، وقوع حادثه تروریستی اورلاندو را به رئیس جمهور و مردم آمریکا تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه، کشته شدن شماری از شهروندان آمریکایی در پی وقوع حادثه تروریستی اورلاندو را به «باراک اوباما»، همتای آمریکایی خود و مردم این کشور تسلیت گفت.

در بیانیه ای که به همین مناسبت از سوی کاخ کرملین منتشر شده، آمده است: رئیس دولت روسیه در پیامی تاکید کرد که روسیه خود را در غم و درد آن دسته از کسانی که نزدیکان و عزیزان خود را در پی این جنایت وحشیانه از دست داده اند شریک می داند و آرزومند بهبود سریع زخمی های این حادثه است.

گفتنی است، در پی حادثه حمله تروریستی روز یکشنبه به یک کلوپ شبانه در اورلاندو آمریکا دست کم ۵۰ تن کشته و ۵۳ تن دیگر نیز زخمی شدند.

کد مطلب 3685211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها