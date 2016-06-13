پاکسازی حاشیه جاده روستای «شله بران» از زباله در شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، بعداز ظهر دوشنبه جهت فرهنگ سازی برای داشتن محیط سالم و مشارکت مردم، با همکاری مدیریت پسماند روستایی، شهرداری و بهداشت محیط شهرستان اهر حاشیه جاده روستای شله بران با جمع آوری زباله پاکسازی شد.
گفتنی است در این برنامه بیش از ۳۰ نفر حضور داشتند و زباله های حاشیه جاده را پاکسازی کردند.
شهرستان اَهَر یکی از شهرستانهای استان آذربایجان شرقی است و مرکز آن نیز شهر اهر است. جمعیت این شهرستان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال۹۰ هجری شمسی ۱۲۸ هزار نفر است که ۹۲ هزار نفر در شهر اهر و ۳۶ هزار نفر در روستاها به سر میبرند. مردم منطقه اهر به زبان ترکی آذربایجانی سخن میگویند.
کشاورزی و دامداری دو قطب اقتصادی و تولیدی در این منطقه است و در کنار آن باغداری، دامپروری و زنبورداری نیز صورت میگیرد. فرشبافی، ورنیبافی، جاجیمبافی، گلیمبافی در روستاها و در بین عشایر رواج دارد.
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