۶۹ حوزه امتحانی کنکور به آموزش و پرورش واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به واگذاری ۶۹ حوزه امتحانی کنکور سراسری به آموزش و پرورش، افزود: بقیه حوزه های برگزاری آزمون سراسری در استان مربوط به دانشگاه یاسوج است.

وی بیان کرد: آزمون سراسری ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور روزهای ۲۴و ۲۵ تیرماه سال جاری برگزار می شود.

رضایی تصریح کرد: در حوزه های آموزش و پرورش استان ۱۱هزار و ۴۷۸ داوطلب کنکور سراسری برای ورود به دانشگاههای کشور در چهار گروه به رقابت می پردازند.

وی افزود: این حوزه در شهرهای یاسوج، دهدشت، گچساران، سی سخت، لنده، چرام و لیکک به آموزش و پرورش استان واگذار شده است.

رضایی تصریح کرد: داوطلبین باید با در دست داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر در این حوزه ها حضور یابند.