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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۵۴

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کهگلیویه و بویراحمد:

۶۹ حوزه امتحانی کنکور به آموزش و پرورش واگذار شد

۶۹ حوزه امتحانی کنکور به آموزش و پرورش واگذار شد

یاسوج - معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کهگلیویه و بویراحمد گفت: ۶۹ حوزه امتحانی کنکور سراسری در استان به آموزش وپرورش واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به واگذاری ۶۹ حوزه امتحانی کنکور سراسری به آموزش و پرورش، افزود: بقیه حوزه های برگزاری آزمون سراسری در استان مربوط به دانشگاه یاسوج است.

وی بیان کرد: آزمون سراسری ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور روزهای ۲۴و ۲۵ تیرماه سال جاری برگزار می شود.

رضایی تصریح کرد: در حوزه های آموزش و پرورش استان ۱۱هزار و  ۴۷۸ داوطلب کنکور سراسری برای ورود به دانشگاههای کشور در چهار گروه به رقابت می پردازند.

وی افزود: این حوزه در شهرهای یاسوج، دهدشت، گچساران، سی سخت، لنده، چرام و لیکک به آموزش و پرورش استان واگذار شده است.

رضایی تصریح کرد: داوطلبین باید با در دست داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر در این حوزه ها حضور یابند.

کد مطلب 3685214

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