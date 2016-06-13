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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۵۷

رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان‌شرقی خبر داد:

کشف ۱۰ میلیارد ریال گوشی قاچاق در تبریز

کشف ۱۰ میلیارد ریال گوشی قاچاق در تبریز

تبریز - رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان‌شرقی از کشف ۸۲۳ عدد گوشی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، صابر عباس‌زاده اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر ورود گوشی  تلفن همراه قاچاق خارجی به تبریز، مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به یک دستگاه سواری پژو پارس مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو ۸۲۳ عدد انواع گوشی تلفن همراه گران قیمت خارجی کشف و خودرو توقیف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان‌شرقی، ارزش این محموله را ۱۰ میلیارد ریال عنوان  و تصریح کرد: در این زمینه یک قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 3685216

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