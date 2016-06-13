کشف ۱۰ میلیارد ریال گوشی قاچاق در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، صابر عباس‌زاده اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر ورود گوشی تلفن همراه قاچاق خارجی به تبریز، مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به یک دستگاه سواری پژو پارس مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو ۸۲۳ عدد انواع گوشی تلفن همراه گران قیمت خارجی کشف و خودرو توقیف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان‌شرقی، ارزش این محموله را ۱۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این زمینه یک قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.