به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان‌شرقی، اسماعیل جبارزاده در جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان آذربایجان‌شرقی، با اشاره به اهمیت شغل معلمی، ایجاد دانشگاه فرهنگیان را گامی برای احیای هویت معلمی و تربیت افراد متخصص برای دستگاه تعلیم و تربیت دانست و اظهار داشت: اگر آموزش و پرورش زیربنای توسعه است، مراکز تربیت معلم نیز زیربنای آموزش و پرورش هستند.

وی، وجود مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان را برای جوابگویی به نیازهای سیستم آموزشی کشور ضروری دانست و گفت: تاکنون در این زمینه تجربه‌های مختلفی آزموده شده است و امیدواریم دانشگاه فرهنگیان آخرین تجربه و تصمیم نظام در این زمینه باشد و همه باید از این تصمیم حمایت کنیم.

استاندار آذربایجان‌شرقی در ادامه با انتقاد از حاکمیت نگاه سیاسی به جای نگاه علمی و تخصصی در دانشگاه فرهنگیان در دولت گذشته، گفت: فارغ‌التحصیلان و دست‌اندرکاران این دانشگاه نقش موثری در تربیت نسل حاضر و آینده کشور دارند و اگر با نگاه سیاسی انتخاب شوند شاهد نتیجه مورد انتظار نخواهیم بود.

وی با تاکید بر این که باید نگاه علمی و تخصصی بر دانشگاه فرهنگیان حاکم باشد، افزود: مهم‌ترین ماموریت دانشگاه فرهنگیان، تربیت نسل حاضر و آینده است و اگر می‌خواهیم استان توسعه یابد باید تلاش کنیم فارغ‌التحصیلان این دانشگاه افرادی متخصص و متعهد باشند.

جبارزاده تاکید کرد: معلم الگویی است که چه بسا بیشتر از خانواده بر روی دانش‌آموزان تاثیرگذار است و افرادی که به عنوان معلم تربیت می‌کنیم باید از هر لحاظ متفاوت با سایر اقشار جامعه باشند.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: نگاه ما به دانشگاه فرهنگیان، نگاه حمایتی و تقویتی است و در ارتباطات خود با دولت، نسبت به تثبیت جایگاه این دانشگاه و در مرحله بعد نسبت به ارتقای کیفیت آن تلاش خواهیم کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مدیران و اعضای هیات امنای دانشگاه فرهنگیان استان، گفت: خوشبختانه بعد از تغییر مدیریت این دانشگاه که بر اساس توانمندی‌ها و ویژگی‌های تخصصی صورت گرفت شاهد تحولات خوبی بوده‌ایم و این تحولات را به فال نیک می‌گیریم.

جبارزاده با اشاره به حضور فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان در جای‌جای استان و در همه شهرها و روستاها، لزوم مشارکت این دانشگاه در روند توسعه استان را یادآور شد و گفت: متاسفانه دانشجویان ما امروز تنها به درس فکر می‌کنند و در مورد مسایل مختلف جامعه خالی از محتوا هستند و باید این نقیصه را در دانشگاه فرهنگیان جبران کنیم.

وی تاکید کرد: دانشجویان این دانشگاه نباید نسبت به مسایل روز و موضوعات مبتلا به استان بی‌تفاوت باشند، چرا که اگر دانشجویان دارای بینش سیاسی و اجتماعی نباشند نمی‌توانند در ماموریت خود موفق و موثر باشند، از این رو شخصیت دانشجویان باید از هر جهت پرورش یابد.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود اقتصاد مقاومتی را یک ضرورت برای حفظ و بقای انقلاب دانست و با اشاره به اهمیت این موضوع در سال جاری، گفت: بخش مهمی از تحقق این موضوع، وابسته به فرهنگ‌سازی است، ما برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی تلاش می‌کنیم اما اگر در جهت ترویج فرهنگ مصرف کالای داخلی، اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف کار نکنیم تلاش‌ها بی‌نتیجه خواهد بود.

وی افزود: بدون همراهی آموزش و پرورش، موفقیت در بحث فرهنگ‌سازی امکان‌پذیر نیست، لذا از دانشگاه فرهنگیان انتظار داریم در این زمینه ورود کند.

جبارزاده همچنین بر اهتمام اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در بحث‌های تحقیقاتی و پژوهشی در موضوعاتی نظیر تاریخ آذربایجان و استفاده از ظرفیت‌های علمی این دانشگاه در این زمینه تاکید کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با انتقاد از تعطیلی مراکز تربیت معلم شهرستان‌ها در دولت گذشته، خواستار احیای این مراکز و پیگیری برای اختصاص ردیف بودجه برای آنها شد.

وی همچنین با تاکید بر افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان استان، گفت: هدف‌گذاری ما این است که هیچ دانشجوی استان در خارج از استان تحصیل نکند و مطمئنم که تا مهر ماه سال جاری با همت مدیرکل آموزش و پرورش استان در تامین فضای مورد نیاز برای دانشگاه فرهنگیان به این هدف خواهیم رسید.