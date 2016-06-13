صداقت و شجاعت در راه حقیقت بزرگترین ویژگی پدر شعر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عبدالعلی علی عسکری گفت: هرگاه هنر و شعر توام با صداقت و شجاعت و در راه حقیقت باشد می تواند زیبا و ماندگار شود.

وی با بیان اینکه استاد حمید سبزواری دارای سجایای بسیار ارزشمند برجسته و فاخری بود، افزود: ایشان هم قبل از انقلاب در راه مبارزه با ظلم و اجحاف علیه رژیم ستم شاهی قیام کرد و هم در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی فداکاری های بسیاری کرد.

علی عسکری گفت: ایشان با اشعار خود توانست فرهنگ انقلاب را گسترش دهد و پس از انقلاب نیز همچنان وفادار و پایدار در راه انقلاب بود.

وی افزود: مرحوم استاد سبزواری از تمام وجود خود مایه گذاشت و با اشعار زیبای خود توانست هنر و شعر انقلاب را در ابعاد وسیعی گسترش دهد.