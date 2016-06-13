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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۴۱

بعداز کش و قوس های فراوان و دریافت رضایت نامه از ذوب آهن؛

سینا عشوری در تراکتورسازی ماندنی شد

سینا عشوری در تراکتورسازی ماندنی شد

تبریز - بعداز کش و قوس های فراوان و دریافت رضایت نامه از تیم فوتبال ذوب آهن، سینا عشوری در تراکتورسازی تبریز ماندنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توافق دو باشگاه ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز، رضایت نامه سینا عشوری از سوی باشگاه ذوب آهن صادر شد و این بازیکن خوب و تاکتیکی که محبوبیت خاصی هم در تبریز دارد، در تراکتورسازی ماندنی شد و می تواند یک سال دیگر در جمع سرخ پوشان تبریز بازی کند.

آجرلو مدیرعامل تراکتورسازی در گفتگو با خبرنگاران این خبر را تایید کرد و گفت: امروز ابتدا با محمد ابراهیمی مذاکراتی انجام دادیم و با وی قرارداد دو ساله ای امضا کردیم و بعداز آن با تلاش هایی که صورت گرفت موفق شدیم رضایت نامه سینا عشوری بازیکن خوب تراکتورسازی که سرباز بود را از باشگاه ذوب آهن بگیریم.

لازم به ذکر است که دیشب هم محسن بنگر به جمع شاگردان قلعه نویی در تیم تراکتورسازی اضافه شد تا سرخ پوشان تبریزی خود را برای حضوری قدرتمند در فصل جدید رقابت های لیگ برتر آماده کنند.

همچنین گفتنی است پیش از این مهدی کیانی، سعید آقایی، فرزاد حاتمی و محمد ایران پوریان قراردادهای خود را با تراکتورسازی به مدت یک سال دیگر تمدید کرده اند.

کد مطلب 3685242

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