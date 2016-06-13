۲ باب منزل هدیه استاندار فارس به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار فارس عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از دو خانواده تحت پوشش کمیته امداد فارس در جمع خبرنگاران، گفت: خوشحالم که توفیق شد در خدمت این دو خانواده تحت پوشش کمیته امداد باشم و آنچه در توان داشته باشم را انجام دهم.

محمد علی افشانی ادامه داد: به طور حتم اینگونه خانواده ها با اراده محکم می توانند مشکلات خود را رفع کنند که برای رسیدن به این مهم آنچه که در توان ما باشد را انجام می دهیم.

وی تصریح کرد: بخش زیادی از خانواده های تحت پوشش می توانند با اراده محکم نسبت به خودکفایی خود اقدام کنند که در این راستا به طور حتم کمیته امداد نیز کمک آنها خواهد بود.

استاندار فارس افزود: توانمند سازی خانواده ها به عنوان یک اولویت همواره مد نظر بوده که در این راه دستگاه های دولتی نیز باید در زمان استخدام نیرو توجه ویژه ای به این خانواده ها داشته باشند.

افشانی تاکید کرد: اعتبارات کمیته امداد محدود است و زمانی که بخشی از این خانواده ها به توانمندی برسند اعتبارات این مجموعه صرف خانواده های نیازمند و ناتوان واقعی می شود.

وی با اشاره به خانه دار شدن خانواده های تحت پوشش برای ما اولویت است، گفت: زمینی مشخص شده که به مرور زمان خانه هایی در حد توان برای آنها ساخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طی این بازدید استاندار فارس دو باب منزل مسکونی به این خانواده ها اهدا کرد.