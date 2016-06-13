به گزارش خبرگزار مهر، بهرام افشارزاده با بیان اینکه تیمش در نقل و انتقالات فعال خواهد بود، گفت :با توجه به فرصتی که تا پایان فصل نقل و انتقالات لیگ برتر باقی مانده است، درصدد هستیم نقاط ضعف تیم را با جذب مهره های با کیفیت و مطرح برطرف کنیم.

افشارزاده با اشاره به نقش مهم وزارت ورزش و جوانان در پیاده کردن أهداف باشگاه استقلال اضافه کرد: ما با تکیه بر رهنمود ها و کمک های وزیر محترم ورزش و جوانان قدم های خوبی برداشتیم و هنوز هم فرصت کافی تا تکمیل لیست نهایی استقلال برای حضور در رقابت های فصل اینده داریم .

وی افزود: جناب دکتر محمود گودرزی همانگونه که تاکنون یار مددکار استقلال بوده است از این پس نیز مانند همیشه استقلال را مورد لطف خود قرار می دهد تا بتوانیم مقابل هواداران و خانواده بزرگ استقلال سربلند باشیم. جا دارد از وزیر محترم ورزش و جوانان تشکر ویژه ای داشته باشم چرا که به خوبی از زحمات و کمک های بی دریغ ایشان برای استقلال اگاه هستم.

سرپرست باشگاه استقلال درباره سرنوشت نهایی این تیم در بازار نقل و انتقالات توضیح داد: با شروع زمان نقل و انتقالات حضور پر رنگی داشتیم و چند مهره خوب که می توانند نقاط ضعف استقلال را به خوبی پوشش دهند جذب کردیم. از این پس هم با مشورت کادر فنی حضور اگاهانه ای در معقوله جذب بازیکنان مورد نیاز تیم خواهیم داشت و باید این مژده را به هواداران استقلال بدهم که تا پایان این هفته با جذب چنده مهره کلیدی لیست استقلال را نهایی می کنیم و با تیمی جوان ،یک دست ،با انگیزه و قدرتمند گام به مسابقات فصل اینده می گذاریم.