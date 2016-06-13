درگیری مسلحانه پلیس با قاچاقچیان در خاتم/ کشف ۵۶۴ کیلو تریاک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، ابوالفضل توکلی اظهار داشت: پس از اقدامات اطلاعاتی مأموران مبارزه با مواد مخدر استان و اطلاع از حضور تیم‌های مسلح حامل مواد مخدر در استان از مسیرهای فرعی، مراتب برای پیگیری جدی با صدور مجوزهای قضایی در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: با حضور ماموران مبارزه با موادمخدر در محورهای فرعی شهرستان و کویر مروست شناسایی خوردرو حامل مواد مخدر صورت گرفت اما اشرار مسلح با استفاده از تاریکی شب و عدم امکان تعقیب و گریز خود را از دید مأموران مخفی کردند.

دادستان عمومی و انقلاب خاتم با اشاره به حضور مستمر و کشیک مأموران در محل‌های احتمالی تردد خودرو مذکور در نهایت پس از ۳۴ ساعت انتظار و مراقبت و کمین در تعقیب و گریزی که همراه با تیراندازی‌های پی در پی به سوی مأموران همراه بود سرانجام خودرو حامل مواد مخدر که از نوع شاسی بلند خارجی بود به علت نقص فنی زمینگیر شد و اشرار مسلح با تداوم شلیک‌های خود به سوی مأموران، قصد فرار و مخفی شدن در بافت کوهستانی منطقه را داشتند که موفق نشدند.

دادستان عمومی و انقلاب خاتم خاطرنشان کرد: در این درگیری دو نفر از اشرار بر اثر اصابت گلوله در دم کشته شدند و نفر سوم نیز بر اثر جراحات وارده در مسیر انتقال به بیمارستان فوت شد.

وی افزود: در این درگیری علاوه بر ۵۶۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و یک دستگاه خودروی شاسی بلند خارجی، دو قبضه اسلحه کلاشینکف و هشت قبضه خشاب و ۱۷۴ عدد فشنگ جنگی نیز کشف و ضبط شد.