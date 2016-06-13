۷۰ درصد نمایندگان قبلی مازندران از راهیابی به مجلس بازماندند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ابراهیمی عصر دوشنبه در دومین جلسه شورای اداری کلاردشت، به انتخاب نشدن ۷۰ درصد از نمایندگان مجلس نهم در انتخابات هفتم اسفندماه اشاره و تصریح کرد: مردم همراهی نمایندگان را با دولت بی برنامه قبلی قبول نداشتند و به همین دلیل به ۷۰ درصد آنها رأی ندادند.

این مسئول با بیان اینکه تکریم ارباب‌رجوع در ادارات باید جدی گرفته شود، گفت: اگر مشکلات آنها در ادارات حل نمی‌شود، حداقل احترام آنها حفظ شود.

ابراهیمی با تأکید بر اینکه دولت، ولایت فقیه و قانون اساسی خط قرمزهای ما هستند، ادامه داد: مدیران ادارات نمایندگان دولت هستند و باید از مواضع دولت دفاع کنند.

وی تأکید کرد: در دولت قبل وام‌های زودبازدهی پرداخت شد که ۵۱ درصد انحراف داشت و بخشی از آن نیز بازپرداخت نشد، همین امر باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای شهرکهای صنعتی شد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران ادامه داد: سه سال از عمر دولت گذشته است، خدمات خوبی هم ارائه شده است، اما نه تنها رسانه‌های خارجی در نشان دادن این خدمات سیاه‌نمایی می‌کنند، گاهی برنامه ۲۰ و ۳۰ نیز به این مسأله دامن می‌زند.

این مسئول با بیان اینکه در دولت قبل تورم ۴۵ درصد بود که در دولت تدبیر و امید به ۱۲ درصد رسیده است، گفت: در دولت قبل نفت را با هندوانه معامله می‌کردیم، امروز از آن زمان هنوز هشت میلیارد دلار مطالبه داریم.

ابراهیمی با تأکید بر اینکه فضای پساتحریم، فضای بسیار خوبی برای کار دارد، تصریح کرد: برجام با تلاش تیم مذاکره‌کننده انجام شد و تمام شد، اما برخی هنوز با منافع حزبی این دستاوردها را زیر سؤال می‌برند.

وی خاطرنشان کرد: تحریم‌ها چه سودی برای ایران دارد که برخی افراد به دنبال آن هستند، ولی امروز بعد از برجام آرامش روانی خوبی بر بنگاههای اقتصادی حاکم شده است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران با اشاره به اینکه عده‌ای حاضرند تمام پروژه‌ها زمین بخورد تا دوباره به قدرت برسند، یادآور شد: اما کاش کسانی که امروز خوب حرف می‌زنند، در زمان دولت قبل درست کار می‌کردند و امروز اعتماد عمومی نسبت به مسئولین به شدت ضعیف شده است و نتایج نظرسنجی‌ها فاجعه‌آمیز است.

ابراهیمی در پایان گفت: باید در برابر تهدیدات آماده شویم و در برابر مشکلات اقتصادی توانمندسازی شویم، از کارآفرینان نیز حمایت بی چون و چرا شود.

وی با بیان اینکه هر تهدیدی را می‌توان تبدیل به فرصت کرد، افزود: در دنیا شهرهای کوچک زیادی هستند که تبدیل به مراکز توریسم شدند و کلاردشت می‌تواند یکی از این شهرها باشد