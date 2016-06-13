  1. استانها
  2. ایلام
۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۲۵

قسمتی از جنگل های کبیرکوه آبدانان در استان ایلام طعمه حریق شد

قسمتی از جنگل های کبیرکوه آبدانان در استان ایلام طعمه حریق شد

ایلام- قسمتی از جنگل های کبیرکوه شهرستان آبدانان در استان ایلام طعمه حریق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان مدیریت بحران استان ایلام، یک مورد آتش سوزی دقایقی پیش در کبیرکوه در حوزه شهرستان آبدانان رخ داده که هماهنگی با فرماندار شهرستان و ادارات کل منابع طبیعی و محیط زیست استان و همچنین سپاه پاسداران استان، پدافند هوایی آبدانان، هلال احمر جهت اعزام نیرو انجام شده است.

روز جمعه هفته گذشته شاهد سه آتش‌سوزی در سطح جنگل‌های استان ایلام از جمله در همین کبیرکوه شهرستان آبدانان بودیم، آتش‌سوزی‌هایی که با تلاش مسئولان و مردم مهار شد ولی ۱۰ هکتار عرصه طبیعی از بین رفت.

ارسال ۷۶ فقره آتش سوزی در استان ایلام به حدود ۱۳ هزار هکتار عرصه های طبیعی و جنگلی آسیب زد، شروع فصل گرما احتمال تکرار این خسارت بر پیکر جنگل های بی جایگزین زاگرس را تقویت می کند.

کد مطلب 3685263

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها