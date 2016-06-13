قسمتی از جنگل های کبیرکوه آبدانان در استان ایلام طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان مدیریت بحران استان ایلام، یک مورد آتش سوزی دقایقی پیش در کبیرکوه در حوزه شهرستان آبدانان رخ داده که هماهنگی با فرماندار شهرستان و ادارات کل منابع طبیعی و محیط زیست استان و همچنین سپاه پاسداران استان، پدافند هوایی آبدانان، هلال احمر جهت اعزام نیرو انجام شده است.

روز جمعه هفته گذشته شاهد سه آتش‌سوزی در سطح جنگل‌های استان ایلام از جمله در همین کبیرکوه شهرستان آبدانان بودیم، آتش‌سوزی‌هایی که با تلاش مسئولان و مردم مهار شد ولی ۱۰ هکتار عرصه طبیعی از بین رفت.

ارسال ۷۶ فقره آتش سوزی در استان ایلام به حدود ۱۳ هزار هکتار عرصه های طبیعی و جنگلی آسیب زد، شروع فصل گرما احتمال تکرار این خسارت بر پیکر جنگل های بی جایگزین زاگرس را تقویت می کند.