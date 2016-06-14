آمادگی سپاه قم برای ایجاد بازارچه دائمی فروش محصولات خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا فقیهی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی که غروب دوشنبه به ریاست استاندار قم در سالن امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، اظهار داشت: سپاه علی بن ابی‌طالب(ع) از سال ۱۳۹۱ فعالیت‌های خود را در زمینه اقتصاد مقاومتی شروع کرد.

وی با بیان اینکه بیش از دو سوم مردم به موضوعات اقتصاد مقاومتی آگاهی دارند، افزود: لازم است تا آن‌ها را در یک راستا هماهنگ کنیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ اقدامات عملی را انجام دادیم، گفت: در این راستا سپاه علی بن ابی‌طالب(ع) اقداماتی چون پرورش آبزیان، محصولات گلخانه‌ای، قارچ خوراکی، ایجاد کارگروه‌های صنایع دستی و صنایع کوچک را انجام داده و تفاهم نامه‌هایی را نیز منعقد کرده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۲ هزار نفر از مردم با آموزش‌های چهره به چهره بسیجیان با عرصه‌های چهارده‌گانه اقتصاد مقاومتی آشنا شده‌اند، مطرح کرد: طی سه سال اخیر نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان با محوریت بانک مهر اقتصاد و تخفیف ۱۰ درصدی بنیاد تعاون و سازمان بسیج مستضعفین برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هزینه شده است.

فقیهی در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد ستاد نسبت به تعیین ضوابط حمایتی در زمینه‌های مالیات، تأمین وام قرض الحسنه اشتغال، حق بیمه خویش فرما، تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفی، ظرف سه ماه از تصویب این قانون، اقدام و اعتبار مورد نیاز را در بودجه سنواتی محاسبه و لحاظ نماید.

وی پیچیدگی فرآیند صدور مجوزهای کارگاه‌های کوچک و مشاغل خانگی در استان، بخشی نگری دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزها، برخورد سلیقه‌ای و سخت‌گیرانه با ارباب رجوع و عدم تطبیق دستورالعمل‌ها، ابلاغیه‌ها و استانداردهای دستگاه‌های اجرایی را از موانع بر سر راه اجرای و تسریع در امر اقتصاد مقاومتی برشمرد.

عدم ساماندهی واحدهای تولیدی کوچک، منجر به ایجاد کارگاه‌های غیرمجاز می‌شود

معاون هماهنگ کننده سپاه قم عنوان کرد: عدم ساماندهی واحدهای تولیدی کوچک، منجر به عدم نظارت بر واحدها و ایجاد کارگاه‌های غیرمجاز شده و در نتیجه اهداف برنامه‌های مورد نظر دستگاه‌های مجری محقق نمی‌شود و باعث افزایش آلودگی و بیماری در استان می‌‌شود.

وی ایجاد کارگروه ویژه زیر مجموعه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان جهت ساماندهی و صدور مجوز لازم و اصلاح دستورالعمل‌های اجرایی به منظور شفاف کردن فرایند صدور و مجوزها و تسهیل شرایط برای انجام فعالیت‌های تولیدی در سطح استان را به عنوان یک راهکار پیشنهادی مطرح کرد.

سرهنگ فقیهی سود بازارچه‌های دائمی به منظور حمایت از تولید کنندگان مشاغل خانگی و روستایی، عدم همکاری و هماهنگی دستگاه‌های حمایتی به منظور استانداردسازی و عدم وجود شرکت‌های پشتیبان از مراحل تولید تا مصرف به منظور حمایت از بخش کشاورزی و دامی استان را از مشکلان و موانع بازار فروش عنوان کرد.

وی در ادامه آمادگی سپاه جهت ایجاد بازارچه دائمی فروش محصولات خانگی و کارگاه‌های کوچک و صنایع دستی استان در صورت صدور مجوز استانی و نیز قرار دادن قیمت مناسب و متمرکز توسط سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی با هدایت اتحادیه‌ها را از عوامل رفع موانع دانست.

معاون هماهنگ کننده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) به مزایای حمایت از مشاغل خانگی و کارگاه‌های کوچک اشاره کرد و کمک به کاهش اختلاف قیمت بین تولید و مصرف، کاهش هزینه تولید، بالا بردن سطح کمی و کیفی محصولات را از آن جمله برشمرد.

وی تصریح کرد: بسیج سازندگی سپاه بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی بر حمایت و پیگیری برنامه‌های سال‌های گذشته و سه برنامه ویژه به منظور فعالیت در زمینه افزایش تولید، کمک به معیشت خانواده‌های روستایی و بهره‌برداران خرده پای بخش کشاورزی را در دستور کار دارد که انتظار می‌رود با حمایت و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و تأمین اعتبارات مورد نیاز عملیاتی گردد.

فقیهی این مطالبه را داشت که بسیج سازندگی سپاه همانند دستگاه‌های حمایتی استان در صدور مجوز کارگاه‌های ایجادی با هماهنگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید.