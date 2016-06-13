اجرای طرح ضیافت و ثبات قیمت بازار در سطح آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، کریم مهری در گفتگو با خبرنگاران، ضمن اعلام این مطلب افزود: اطلاع رسانی توزیع اقلام طرح ضیافت توسط رسانه های جمعی، صدورحواله توزیع شکر به میزان ۸۰۰ تن براساس سهمیه ابلاغی استان (ازسهمیه اختصاصی مرحله اول)، صدورحواله توزیع برنج به میزان ۳۰۰ تن براساس سهمیه ابلاغی استان (ازسهمیه اختصاصی مرحله اول) و توزیع گوشت مرغ منجمد به میزان ۱۰۰ تن براساس سهمیه ابلاغی استان را می توان از شاخص ترین اقدامات انجام یافته در اجرای طرح ضیافت برشمرد.