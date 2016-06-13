۱۵۰۰ خانوار مددجوی ایلامی خودکفا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء رضایی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام عصر دوشنبه در این آیین گفت: این تعداد خانواده مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام در چند سال اخیر با دریافت تسهیلات مناسب، آموزش‌های کارآفرینی و مهارتی و حمایت‌های این نهاد توانسته‌اند در زمینه درآمد خانواده و اشتغالزایی به خودکفایی برسند و هزینه‌های خانوارهای خود را تأمین کنند.

وی بیان داشت: در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کارآفرینان برتر این نهاد و دستاوردهای خانوارهای خودکفا در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

دیدار با مسئولان استانی، بازدید از منازل مسکونی احداثی مددجویان تحت حمایت شهر ایلام، نشست با مدیران و مسئولان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان از دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه رئیس کمیته امداد کشور به این استان است.

جشن خوداشتغالی ۱۵۱۰ خانواده مددجوی این نهاد با حضور مسئولان استانی و کشوری در محل مرکز رفاهی لاله ایلام برگزار شد.