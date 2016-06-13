  1. استانها
  2. ایلام
۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۴۱

با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور؛

۱۵۰۰ خانوار مددجوی ایلامی خودکفا شدند

۱۵۰۰ خانوار مددجوی ایلامی خودکفا شدند

ایلام-یک هزار و ۵۱۰ خانوار مددجوی استان ایلام با حضور پرویز فتاح حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور جشن خودکفایی گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء رضایی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام عصر دوشنبه در این آیین گفت: این تعداد خانواده مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام در چند سال اخیر با دریافت تسهیلات مناسب، آموزش‌های کارآفرینی و مهارتی و حمایت‌های این نهاد توانسته‌اند در زمینه درآمد خانواده و اشتغالزایی به خودکفایی برسند و هزینه‌های خانوارهای خود را تأمین کنند.

وی بیان داشت: در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کارآفرینان برتر این نهاد و دستاوردهای خانوارهای خودکفا در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

دیدار با مسئولان استانی، بازدید از منازل مسکونی احداثی مددجویان تحت حمایت شهر ایلام، نشست با مدیران و مسئولان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان از دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه رئیس کمیته امداد کشور به این استان است.

جشن خوداشتغالی ۱۵۱۰ خانواده مددجوی این نهاد با حضور مسئولان استانی و کشوری در محل مرکز رفاهی لاله ایلام برگزار شد.

کد مطلب 3685278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها