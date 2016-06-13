اعطای وام قرض الحسنه به مددجویان باعث برکت نظام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح عصر دوشنبه در در جشن خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) ایلام اظهار داشت: یکی از ملاک های تداوم نام امام(ره) نگاه ویژه مسئولان کشور به استان های محروم کشور است.

وی بیان داشت: در سال جاری تلاش می کنیم که بیکاری در استان ایلام را با فراهم کردن اشتغال به صفر برسانیم، در بحث ساخت و ساز مسکن برای مددجویان کمیته امداد استان طی سال گذشته پیشرفت خوبی داشته است.

وی عنوان کرد: مردم ایلام لیاقت خوبی ها و پیشرفت را دارند چراکه شکوه و برکت نظام مدیون جانفشانی شهدا است.

رئیس کمیته امداد کشور با اشاره به اینکه مسئولان بانک های استان در جهت اشتغالزایی با اعطای وام مددجویان را حمایت کنند چراکه دادن وام قرض الحسنه به مددجویان باعث برکت نظام می شود، گفت: کارهای کمیته امداد از کار سنتی در آمده و به کار حرفه ای تبدیل شده است.

فتاح با اشاره به اینکه اجرای طرح محسنین در کشور با موفقیت چشمگیری همراه بوده است، گفت: برای نظام افتخار است که مسئولان استانی و کشوری با ایتام افطار کنند.

یک هزار و ۵۱۰ خانوار مددجوی استان ایلام با حضور پرویز فتاح حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور جشن خودکفایی گرفتند، علاوه بر این نمایشگاه توانمندی های مددجویان کمیته امداد استان ایلام گشایش یافت.