تيم واليبال نشسته ايران مقابل تيم آلمان به برتری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سايت كميته ملي پارالمپيك، تيم ملي واليبال نشسته آلمان كه همچون تيم ايران پانزدهمين دوره بازي هاي پارالمپيك را در پيش دارد، به منظور برگزاري اردوي تداركاتي همراه با ديدارهاي دوستانه به ايران سفر كرده است.

در اين ديدار که از ساعت ١٧ آغاز شد شاگردان هادي رضايي موفق شدند مقابل حريف مهمان خود در سه گيم متوالي صاحب برتري شوند. البته از آنجا كه اين ديدار كاملا دوستانه بود، با توافق مربيان دو تيم بازي تا گيم پنجم ادامه پيدا كرد كه در اين دو گيم نيز تيم ايران برتري را از آن خود كرد.

تيم ملي واليبال نشسته ايران در حالي مقابل آلمان به برتري رسيد كه در جريان رقابت هاي جام بين قاره اي چين نيز موفق به شكست اين تيم شده بود.

تيم ملي واليبال نشسته آلمان در ادامه ديدارهاي خود در تهران فردا سه شنبه به مصاف تيم باشگاهي شيراز مي رود. اين تيم طي مدت زمان حضور در ايران دو ديدار ديگر برابر تيم ملي واليبال نشسته كشورمان برگزار مي كند. اين دو ديدار به ترتيب ٢٦ و ٢٩ خردادماه برگزار مي شود.