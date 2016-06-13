آسمان شهر مرزی مهران غبارآلود شد

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه گرد و خاک، بار دیگر زندگی مردم این شهرستان مرزی گرمسیری با مشکل مواجه شد و آنها را مجبور به استفاده از ماسک های تنفسی کرد.

مسئول اداره هواشناسی مهران بیان کرد: پدیده گرد و غبار از عراق و سوریه وارد کشورمان و شهرهای مرزی شده و تا پایان امروز در آسمان شهرستان مهران پایدار است.

علی محمدیان با بیان اینکه اکنون میزان دید افقی در این شهرستان مرزی حدود هفت هزار متر است، افزود: گرد و غبار موجود در هوا ناشی از وقوع طوفان در بیابان های کشورهای عراق و عربستان است که از طریق باد وارد آسمان کشورمان می شود.

وی اظهار کرد: سرعت وزش باد ۲۹ کیلومتر بر ثانیه است و پيش بينی شده پدیده گرد و غبار در فردا بيشتر شود.