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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۳۱

سرپرست پلیس آگاهی استان یزد اعلام كرد:

کشف ۶ میلیارد ریال ظروف کریستال قاچاق در یزد

کشف ۶ میلیارد ریال ظروف کریستال قاچاق در یزد

یزدـ سرپرست پلیس آگاهی استان از کشف ۶ میلیارد ریال انواع لوازم خانگی قاچاق از نوع ظروف کریستال از یک انبار در شهر یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس استان یزد، سرهنگ علی فاتحی اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از وجود یک انبار از اجناس قاچاق در شهر یزد با خبر شدند.

وی ادامه داد: ماموران پس از هماهنگی های قضائی و در بازرسی از این انبار موفق شدند سه هزار و ۳۰۰ قلم انواع ظروف از نوع کریستال خارجی و فاقد مجوز گمرکی را کشف کنند.

سرپرست پلیس آگاهی استان یزد ارزش این اجناس قاچاق را  ۶ میلیارد ریال بیان کرد و گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قانونی شد.

کد مطلب 3685288

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