کشف ۶ میلیارد ریال ظروف کریستال قاچاق در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس استان یزد، سرهنگ علی فاتحی اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از وجود یک انبار از اجناس قاچاق در شهر یزد با خبر شدند.

وی ادامه داد: ماموران پس از هماهنگی های قضائی و در بازرسی از این انبار موفق شدند سه هزار و ۳۰۰ قلم انواع ظروف از نوع کریستال خارجی و فاقد مجوز گمرکی را کشف کنند.

سرپرست پلیس آگاهی استان یزد ارزش این اجناس قاچاق را ۶ میلیارد ریال بیان کرد و گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قانونی شد.