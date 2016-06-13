بازدید استاندار کرمانشاه از چندین پروژه در شهرستان دالاهو

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه اسدالله رازانی، استاندار کرمانشاه به همراه جمعی دیگر از مسئولان راهی شهرستان دالاهو شد و از نزدیک در جریان روند اجرای تعدادی از پروژه‌های عمرانی این شهرستان قرار گرفت.

بازدید از پروژه اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت به طول ۲۵ کیلومتر از کوزران تا گهواره نخستین برنامه استاندار در این سفر بود.

همچنین رازانی از پروژه اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه‌گیری مسیر گهواره تا زاوله به طول ۱۹ کیلومتر بازدید کرد.

پروژه عملیات روکش آسفالت گهواره تا زاوله از ۳ روز گذشته توسط پیمانکار در حال انجام است و پیمانکار این پروژه نیز در حضور استاندار توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.

از دیگر برنامه‌های سفر استاندار به شهرستان دالاهو بازدید از سد آزادی بود همچنین مقام عالی استان به همراه سایر مسئولان از سد زمکان بازدید به عمل آورد.

رازانی در جریان این بازدید بر استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار در مزارع به مساحت ۱۴۰۰ هکتار تاکید کرد و خواستار اجرایی شدن این مورد شد.

پس از برنامه‌های بازدید، استاندار کرمانشاه برای حضور در نشست شورای اداری شهرستان دالاهو وارد فرمانداری این شهرستان شد.

جلسه شورای اداری شهرستان دالاهو دقایقی پیش به اتمام رسید.