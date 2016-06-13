نمایندگان پارلمان کویت با کفش به جان هم افتادند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، پارلمان کویت روز دوشنبه صحنه درگیری بین برخی نمایندگان و پرتاب کفش و دیگر اشیا به سمت هم بود.

این درگیری بین «علی الخمیس» و «حمدان العازمی» دو تن از نمایندگان پارلمان کویت و در پی اعتراض مکرر «العازمی» به قانون شهرداری ها صورت گرفته و بین دو نماینده مشاجره شکل گرفت که در ادامه تعدادی از نمایندگان با هم درگیر و به سمت هم کشف و دیگر اشیا پرتاب کردند.

بر اساس این گزارش مسئولان امنیتی پارلمان کویت برای پایان دادن به مشاجره بین تعدادی از نمایندگان وارد عمل شده و با تخلیه صحن علنی پارلمان به این مشاجره پایان دادند. گفتنی است که جلسه پارلمان کویت پس از مدتی به حالت عادی بازگشت.

این نخستین باری نیست که پارلمان کویت صحنه درگیری و مشاجره بین نمایندگان می شود و ماه می سال گذشته میلادی نیز حادثه مشابهی در پارلمان کویت روی داده بود.