طرفداران جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بیشتر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آخرین نظرسنجی ها در انگلیس حاکی از افزایش طرفداران جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا در مقابل کسانی است که اعتقاد دارند ماندن انگلیس در جمع کشورهای عضو این اتحادیه وضعیت را بهتر می کند.

بر اساس دو نظرسنجی جداگانه که توسط موسسه ICM منتشر شده است تعداد طرفداران جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بر خلاف نظرسنجی های گذشته این موسسه بیشتر شده است.

بر اساس این نظرسنجی ها که یکی آنلاین و دیگری از طریق تلفن انجام شده است حدود ۵۳درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی به خروج انگلیس و ۴۷درصد به ماندن این کشور در جمع کشورهای اتحادیه اروپا رای دادند.

نتایج این نظرسنجی که در آخرین شماره روزنامه گاردین نیز منتشر شد، در مقایسه با دو هفته گذشته که درصد جدایی طلبان ۴۸ به ۵۲ بود حالا تعداد آنها بیشتر شده است.

قرار است ۲۳ ژوئن در انگلیس برای تصمیم گیری درباره جدا شدن یا ماندن در جمع کشورهای اتحادیه اروپا همه پرسی سراسری برگزار شود.