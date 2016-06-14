۱۵ پارک جدید در زنجان احداث می شود

شهرام فرح‌بخشیان در گفتگو با خبرنگار مهر از احداث ۱۵ پارک منطقه‌ای، محلی و ناحیه‌ای طی سال جاری در سطح شهر زنجان خبر داد و افزود: شهرداری زنجان بر توسعه فضای سبز شهری توجه ویژه دارد و در این زمینه مکان‌یابی برای احداث پارک‌ها و بوستان‌های جدید در سطح شهر زنجان صورت گرفته است.

وی سرانه فضای سبز شهرداری زنجان را ۱۳.۸ مترمربع اعلام کرد و گفت: با احداث ۱۵ پارک جدید سرانه فضای سبز شهر زنجان افزایش می‌یابد.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری زنجان با تأکید بر اینکه تلاش شهرداری توسعه فضای سبز در همه نقاط شهر زنجان است، افزود: تا پایان سال جاری سرانه فضای سبز زنجان به بیش از ۱۴ مترمربع افزایش می‌یابد.

فرح‌بخشیان گفت: بهره‌مندی از فضای سبز استاندارد حق طبیعی همه شهروندان است و شهرداری زنجان برای تحقق این امر مهم برنامه‌ریزی‌های لازم را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری زنجان بر لزوم توسعه فضای سبز شهر زنجان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات شهروندان تأکید کرد و گفت: توسعه فضای سبز زنجان اولویت کاری شهرداری زنجان در سال جاری است.

فرح‌بخشیان از آماده‌سازی گل‌های فصلی برای کاشت در معابر و پارک‌های شهر زنجان در فصل تابستان خبر داد و گفت: با آماده شدن گل‌ها، کار کشت گل‌ها در نقاط مشخص‌شده در سطح شهر زنجان انجام می‌شود.