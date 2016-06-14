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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری زنجان:

۱۵ پارک جدید در زنجان احداث می شود

۱۵ پارک جدید در زنجان احداث می شود

زنجان- مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری زنجان از احداث ۱۵ پارک جدید در نقاط مختلف شهر زنجان طی سال جاری خبر داد.

شهرام فرح‌بخشیان در گفتگو با خبرنگار مهر از احداث ۱۵ پارک منطقه‌ای، محلی و ناحیه‌ای طی سال جاری در سطح شهر زنجان خبر داد و افزود: شهرداری زنجان بر توسعه فضای سبز شهری توجه ویژه دارد و در این زمینه مکان‌یابی برای احداث پارک‌ها و بوستان‌های جدید در سطح شهر زنجان صورت گرفته است.

وی سرانه فضای سبز شهرداری زنجان را ۱۳.۸ مترمربع اعلام کرد و گفت: با احداث ۱۵ پارک جدید سرانه فضای سبز شهر زنجان افزایش می‌یابد.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری زنجان با تأکید بر اینکه تلاش شهرداری توسعه فضای سبز در همه نقاط شهر زنجان است، افزود: تا پایان سال جاری سرانه فضای سبز زنجان به بیش از ۱۴ مترمربع افزایش می‌یابد.

فرح‌بخشیان گفت: بهره‌مندی از فضای سبز استاندارد حق طبیعی همه شهروندان است و شهرداری زنجان برای تحقق این امر مهم برنامه‌ریزی‌های لازم را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری زنجان بر لزوم توسعه فضای سبز شهر زنجان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات شهروندان تأکید کرد و گفت: توسعه فضای سبز زنجان اولویت کاری شهرداری زنجان در سال جاری است.

فرح‌بخشیان از آماده‌سازی گل‌های فصلی برای کاشت در معابر و پارک‌های شهر زنجان در فصل تابستان خبر داد و گفت: با آماده شدن گل‌ها، کار کشت گل‌ها در نقاط مشخص‌شده در سطح شهر زنجان انجام می‌شود.

کد مطلب 3685304

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