سید شهرام هروی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: تیم ملی شرایط خوبی را دنبال می کند و در این بین حضور قهرمانان صاحب نام کاراته ایران که بخش عمده ای از تاریخچه کاراته این مرز و بوم را به خود اختصاص داده اند با حضور در تمرینات و حمایت از ملی پوشان انرژی مثبتی را به کل تیم تزریق می کنند.

وی افزود: روز دوشنبه جاسم ویشگاهی و رضا عزیزی و در مقاطع مختلف رهنما با آن مشغله زیاد کاری که در اداره ورزش و جوانان گیلان دارد، شاطرزاده و بهنام فر با حضور خود در کنار ملی‌پوشان و یا مسابقات انتخابی از ما حمایت کردند و همین موضوع وظیفه ما را دو چندان سنگین تر می می کند. با این وجود ما باید بیشتر تلاش کنیم تا به خوبی در مسابقات جهانی جواب این حمایت را بدهیم.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: تیم ملی متعلق به همه مردم عزیز ایران و خانواده بزرگ و پرافتخار کاراته ایران است که امانت در اختیار ماست. از همه اهالی کاراته و بزرگان این رشته دعوت می کنم که همچنان از تیم ملی حمایت کرده و با حضور در اردوها نقاط ضعف را بیان کرده و از راهکار یا پشنهادات این دوستان برای بهبود کار به خوبی استقبال خواهیم کرد.

هروی در مورد برنامه های تیم ملی هم گفت: برنامه آماده سازی تیم ملی تا زمان حضور در مسابقات جهانی طراحی شده و طبق همین برنامه هم کارهایبدنسازی و فنی را نیز پیش می بریم. در مراحل مختلف حضور در مسابقات بین المللی و اردوهای مشترک را در برنامه داریم. ضمن اینکه یک اردو هم در گلستان به دلیل نزدیکی با آب و هوایی اتریش خواهیم داشت.

وی در پایان گفت: سرپرست فدراسیون تدارک خوبی برای تیم ملی در نظر گرفته و خواسته های ما را به بهترین شکل فراهم می کند. امیدوارم این حمایت ها همچنان تداوم داشته باشد تا بتوانیم جواب این اعتماد را با ارائه مبارزات تحسین برانگیز روی تاتامی جهانی بدهیم.