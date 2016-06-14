گرگان پتانسیل اجتماعی بازآفرینی شهری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قانعی در همایش نقش بازآفرینی شهری گامی به سوی شهر انسانی که شامگاه دوشنبه به همت نظام مهندسی استان گلستان در سالن میرداماد شهرستان گرگان برگزار شد، اظهار کرد: بازآفرینی در واقع یک رویکرد جدید است که پایه و اساس آن تحول در جریان زندگی فعلی است و در صورت ادامه امکان دارد دچار فرسودگی شود.

وی با بیان این که اساس تحول در بازآفرینی بحث فرهنگی است، تصریح کرد: بازآفرینی به عنوان رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی است و شاید به نوعی بتوان گفت نسل چهارم طرح های شهرسازی در کشور است و امید داریم بعد از شکست سه طرح تفضیلی گذشته در شهرها که منجر به بی هویتی در شهرهای ما شده است این طرح بتواندجریان شهرسازی ما را عوض کند.

قانعی بیان کرد: در بحث بازآفرینی، مثلا موزه‌ها جای خود را به فضای عمومی شهری می‌دهند. این نگرش آشتی بین خودمان و گذشته و آینده‌مان است‌. این توانمندسازی‌ از فرهنگ شروع می‌کند و اقتصادی می‌شود و به جای خراب کردن و دوباره ساختن، روی پروژه‌هایی کار می کنیم که به نفع مردم باشد و بتواند جامعه را توسعه دهد.

وی با بیان اینکه بازآفرینی توسعه همه جانبه در عرصه های اجتماعی، محیطی، کالبدی و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی است، گفت: در بازآفرینی توسعه درونزا و متعادل است و تمام لایه های شهر را در بر می گیرد.

قانعی با اشاره به اینکه شهر رشت به عنوان شهر ییشرو در بحث بازآفرینی مشغول به کار است گفت: ستاد ملی بازآفرینی در این شهر تشکیل شده است و برای 16 شهر استان گیلان طرح های بازآفرینی در حال مطالعه است.

سرپرست طرح بازآفرین شهر تصرح کرد: برای ابتدای کار در این شهر 49 پروژه تعریف شده است و در مرحله اول پروژه هایی تعریف شده است که قابلیت تحقق پذیری و سرعت داشته باشند.

وی تقویت فضاهای عمومی، هویت بخشی به فضاهای شهری، توسعه صنعت توریسم، حفاظت از محیط زیست، بهبود وضعیت شبکه های ارتباطی و توسعه اقتصادی و فرهنگی را بخشی از اهداف بازآفرینی در شهر رشت عنوان کرد و گفت: گرگان نیز به عنوان یکی از اولین شهرهای دارای بافت تاریخی در کشور پتانسیل های خود را در بحث بازآفرینی و حفظ بافت تاریخی داراست و تنها همت عالی مردم و مسئولان را می خواهد.

قانعی تصریح کرد: گرگان شهری است که خواسته اجتماعی رسیدن به مباحث و انجام طرح های بازآفرینی را در درون خود دارد و تنها بسیج عمومی نیاز است که هم فکرها و هم هم سرمایه را به میدان اورد.

وی افزود: همچین گران پتانسیل تبدیل شدن به یک مرکز و قطب علمی را دارد و می توان این پتانسیل را در این شهر به بالفعل تبدیل کرد.