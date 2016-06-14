ناوشکن«سهند»در مراحل پایانی ساخت/بزرگترین رزمایش نداجا؛ بهمن ماه

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار حبیب الله سیاری دوشنبه شب در حاشیه مراسم محفل انس با قرآن در بندرعباس با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال مهر در مورد زمان دقیق الحاق شناورهای سطحی و زیرسطحی به نیروی دریایی ارتش، بیان داشت: ناوشکن موج ۵ در کارخانجات نیروی دریایی ارتش در بندرعباس ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. همچنین موج ۳ و ۴ هم ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با بیان اینکه هنوز ناوشکن های موج سه و چهار نامگذاری نشده اند، در مورد موج ۵ نام «سهند» را عنوان کرد و گفت: زمان دقیق الحاق ناوشکن «موج ۵» به ناوگان نظامی نیروی دریایی ارتش پس از تست های دریانوردی و تست های فنی و نظامی مشخص خواهد شد و زمان دقیقی نمی توان برای آن اعلام کرد. ولی به احتمال زیاد در سال ۹۵ این الحاق انجام خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد افزایش توان نظامی نیروی دریایی افزود: در پروژه موج تمامی ناوشکن ها نسبت به هم تفاوت دارند و حتی به لحاظ نظامی پیشرفته ترین تجهیزات نظامی بر روی ناوشکن ها قرار می گیرد.

وی افزود: ناوشکن دماوند که در دریای خزر به آب اندازی شد نسبت به ناوشکن جماران از سطح نظامی و مانور بالاتری برخوردار است، همچنین ناوشکن های موج سه، چهار و پنج نسبت به یکدیگر از پیشرفت های بیشتری برخوردار هستند. ناوشکن موج ۵ «سهند» به گفته کارشناسان ۳۰درصد بیشتر گریز راداری دارد.

امیردریادار سیاری در پاسخ به سئوال دیگرمهر در خصوص برگزاری رزمایش های دریایی ارتش بیان داشت: تا بهمن ماه ۲۰ رزمایش نظامی دریایی برگزار خواهد شد که مهمترین و بزرگترین رزمایش دریایی ارتش در صورت تصویب و تامین اعتبار بهمن ماه در آبهای دریایی عمان و اقیانوس هند مدار ۱۰ درجه برگزار می شود.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر در مورد حضور نیروی راهبردی ارتش در اقیانوس اطلس اظهار داشت: نیروی دریایی تا کنون در شمال اقیانوس هند، دریای سرخ، خلیج عدن، اقیانوس هند جنوبی، دریایی جنوبی چین، مدیترانه، اقیانوس آرام حضور داشته است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: هنوز کشور مورد نظر برای حضور نیروی دریایی ارتش و ارسال پیام صلح و دوستی در آن کشور مشخص نشده است. در صورت تصویب و اعلام کشور مدنظر جمهوری اسلامی ایران، نیروی راهبردی دریایی ارتش با اعزام ناوگروه آموزشی و نظامی در اقیانوس اطلس حضور خواهد یافت.