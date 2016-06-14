سایه ایران هراسی از سر کشور برداشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین رضازاده دوشنبه‌شب در همایش گرامیداشت ۲۴ خرداد در کلاردشت اظهار کرد: جمهوری اسلامی، نظامی منحصربه‌فرد است و ویژگی‌های آن‌هم بر اساس قوانین دینی است و هم مردم در سرنوشت خودشان نقش دارند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: آقای روحانی در انتخابات شعارهایی دادند و امروز متعهد به عملی کردن این شعارها هستیم و اگر چنین نشود، ما مسئولان دولتی کوتاهی کردیم.

این مسئول بابیان اینکه امروز روحانی به دنبال صلح در جهان است، تصریح کرد: دولت در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهان گفت‌وگو کرد و سایه ایران‌هراسی را از سر کشور برداشت.

رضازاده در ادامه به شعارهای انتخاباتی دولت روحانی اشاره کرد و یادآور شد: یکی از شعارهای دولت برداشته شدن همه تحریم‌ها بود و امروز می‌بینیم که تمام تحریم‌ها برداشته‌شده‌اند

وی ادامه داد: درگذشته بخشی از این ظرفیت‌ها از امکان خدمت به مردم محروم شده بودند باید از همه ظرفیت‌های کشور استفاده شود و در تشکیل کابینه سعی در این کار شد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: برخی مؤلفه‌ها در اعداد و ارقام نمی‌گنحد و ثبات و امنیت یکی از این مؤلفه‌ها است، زمانی هرروز تهدید حمله نظامی به کشور بود ولی امروز این‌چنین نیست و دولت با وحدت در کشور، باعث افزایش امنیت ملی شد.

رضازاده مخالفان برجام در برابر این کار بزرگ هیچ منطقی ندارند و تنها تلاش برای یأس و ناامیدی در بین حامیان دولت دارند و در انتخابات قبلی علیرغم اینکه عده زیادی را رد صلاحیت کردند ولی باز در بین افراد باقیمانده افراد حامی دولت به مجلس راه یافتند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: امروز مخالفان دولت توقعات کاذبی از برجام به مردم القا کردند و می‌گویند چرا این توقعات برآورده نشد، همچنین امروز عبور از روحانی را مطرح کرده‌اند، درصورتی‌که هیچ‌یک از حامیان روحانی این مسئله را مطرح نکردند، بلکه سناریویی از جانب مخالفان دولت است.