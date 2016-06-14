به گزارش خبرنگار مهر، رمضان بهرامی، شامگاه دوشنبه، در نشست هم اندیشی محیط زیست با صاحبان صنایع گفت: کمترین چالش های صنایع در ارتباط با محیط زیست است و نگاه این است که درآمد حاصل از تولید به محیط اطراف صدمه وارد نکند.

وی با بیان این که نباید صنایع و محیط زیست مقابل هم قرار گیرند، تصریح کرد: نگرانی خود را نسبت به آلودگی دریای خزر اعلام می کنم و شاهد این هستیم که رودخانه های متصل به دریای خزر حامل ضایعات خطرناک هستند که بخش خصوصی نگرانی خود را از این بابت به نماینده محترم ولی فقیه اعلام کرده است.

او ادامه داد: اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی امادگی خود را بابت ارایه آموزش شهر به شهر به افراد بابت فرهنگ سازی و ارتقای دانش اعلام می کند.

بهرامی با اشاره به لزوم شکسته شدن ترس از محیط زیست تاکید کرد: محیط زیست استان می تواند جهت تعامل بیشتر با صنایع، در اتاق کرسی داشته باشد.

وی افزود: تحریم ها باعث شده تکنولوژی خاصی جهت جلوگیری از آلودگی ها به صنایع وارد نشده که امیدواریم با همراهی مسولین این موانع برداشته شود.

بهرامی خاطرنشان کرد: یک میلیون و ۸۴۰ هزار نفر جمعیت استان نیاز به آموزش و فرهنگ سازی دارند که بیش از این به محیط زیست آسیب وارد نشود.