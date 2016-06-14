خروج بیش از ۷ هزار عراقی از فلوجه طی روزهای گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مسئول سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که طی چند روز گذشته هفت هزار یمنی از طریق گذرگاه امنی که نیروهای عراقی ایجاد کرده بودند از دست داعش در فلوجه فرار کرده اند.

«لیز گراندی» معاون نماینده سازمان ملل در عراق در گفتگو با خبرنگاران گفت که اردوگاه هایی که در خارج از فلوجه برای پناه دادن به آوارگان مهیا شده بود در حال حاضر پر است و اوضاع در داخل فلوجه وخیم تر از حد توقع است.

وی همچنین تصریح کرد مردمی که از فلوجه خارج شده اند تمام چیزهای خود را از دست داده اند و بدون آنکه چیزی همراه خود بیاورند فرار کرده اند.

گراندی گفت: پنجاه هزار عراقی همچنان در داخل شهر فلوجه هستند و گذرگاه امن ایجاد شده غیرنظامیان را قادر می سازد تا از سمت جنوب غربی فلوجه از این شهر خارج شوند. ضمن اینکه نیروهای عراقی و مبارزان قبایل در حال باز کردن دومین گذرگاه امن هستند.

وی در عین حال از زمان باز شدن این کانال ابراز بی اطلاعی نمود. گراندی افزود: طی چند روز گذشته بیش از هفت هزار نفر از فلوجه خارج شده اند و هشت اردوگاهی که بتازگی برپا شده بود پر است و سازمان ملل برای ایجاد اردوگاه های جدید، درمانگاه های سیار و همچنین تامین آب آشامیدنی و غذا برای آوارگان تلاش می کند.

در همین حال فرمانده پلیس الانبار اعلام کرد که طی دو هفته گذشته بیش از ۵۰۰ تروریست داعش قصد داشتند در میان غیرنظامیان از فلوجه فرار کنند.