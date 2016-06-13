بزرگترین خلاء جامعه ما مهجوریت آموزه های انسان ساز قرآن کریم است

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار « به سوی فهم قرآن کریم» غروب روز گذشتته (دوشنبه۲۴ خردادماه) در شبستان مصلای بزرگ تهران افتتاح شد.

در این مراسم پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط یکی از قاریان ممتاز و بین المللی، حجت الاسلام محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنرانی کرد و گفت: در ماه میهمانی خدا از درگاه خداوند شاکریم که به ما توفیق عنایت کرده تا نمایشگاه باشکوه قرآن کریم را برگزار کنیم. این نمایشگاه حاصل تلاش جمعی نهادها، سارمان ها، وزارتخانه ها و موسسات مردمی است که خاشعانه به سمت فهم قرآن حرکت کردند.

وی افزود: با توجه به تاکید مراجع عظام به ویژه مقام معظم رهبری رویکرد معاونت قرآن و عترت در سال ۱۳۹۵ فهم قرآن است و به همین دلیل هم شعار به سوی فهم قرآن اعلام شده است.

حجت الاسلام حشمتی، در پایان ضمن تشکراز نهادهای مختلفی که در برگزاری نمایشگاه امسال همکاری داشتند ادامه داد: نمایشگاه قرآن امسال در محیطی به مساخت ۵۰ هزار متر مربع با ۶۰۰ غرفه سالن برپا شده و حدود ۲۰ کمیته وظیفه پشتیبانی از نمایشگاه را به عهده دارند.

پس از سخنرانی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد از مجموعه هفت جلدی شرح نهج البلاغه به نام «قطره ای از دریا» نوشته حجت الاسلام اکبرحمیدزاده گیوی رونمایی شد. این مجموعه شامل ۱۲ جلد است که در مراسم افتتاحیه نمایشگاه هفت جلد آن که شامل «حکمت ها» و «نامه ها» می شود رونمایی شد.

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنران دیگر مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه ین المللی قرآن بود. وی گفت: تنزل قرآن در ماه رمضان از عالم غیب به عالم ناسوت و از عالم قرب به جهان مادی سبب شرافت و عظمت ماه مبارک رمضان گردیده است. قرآن کریم اقیانوس بی کرانه ای است که فهم بشر از آن ناتوان و شناخت عمق و عظمت آن از دایره عقل بیرون است به تعبیر امام (ره) قرآن جلوه تام خدای تعالی و ادراک کنه و عمق آن غیرممکن است.

جنتی افزود: هدف اصلی نزول قرآن چیزی جز خوشبختی و سعادت انسان ها از طریق تربیت و تنزیه نیست و از آنجا که انسان موجودی پیچیده و شگفت انگیز است طبعا کتابی که برای تربیت او نازل می شود هم باید شگفت انگیز باشد به همین دلیل هم قرآن کریم از بدو نزول توانسته همپای تحولات علمی و فکری در هردوره متناسب باشد و نقش هدایت بخشی در اندیشه و رفتار مسلمانان ایفا کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: یکی از رموز زنده ماندن قرآن درآمیختگی آیات آن با عنصر هنر و دانش است. ظرفیت عظیم قرآن کریم موجب شده تا ایرانیان چندین قرن مشعل فروزان علم را به دست بگیرند. در این کتاب الهی اهداف و اصل فهم اجتماعی به صورت لطیف و شکل جذاب ترین داستان ارائه شده است. به عنوان نمونه در داستان حضرت یوسف (ع) می توان پاسخ چندین مشکل اساسی در زمینه اخلاق، مدیریت و اقتصاد را می توان یافت.

وی اضافه کرد: یکی از دغدغه های امروزه متدینین کشورمان مشکلات فرهنگی است و تنها راه نجات از این مشکل تمسک به قرآن است. تنها راه حل معضل بی بند و باری و بی مبالاتی هایی که امروز وجود دارد تقویت بنیادهای عقیدتی است در این میان همه سازمان ها و نهادها به خصوص صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران بیشترین نقش را دارند. در داستان حضرت یوسف (ع) اشاره شده که مدیریت جامعه باید برپایه دو عنصر تخصص و تعهد و اداره جامعه برپایه افراد آگاه و امانتدار باشد. همچنین در این داستان به مدیریت صحیح اقتصادی که موجب رفاه و آبادانی کشور مصر شده اشاره و به قناعت، صرفه جویی و آینده نگری تاکید شده است. در پایان داستان هم به عنصر امید به عنوان مهم ترین عنصر وپشتوانه موفقیت امید تاکید شده و یاس و ناامیدی را جزو ویژگی های کافران دانسته است.

جنتی گفت: همانطور که اشاره شد دیدید که در یک سوره به ده ها آموزه تربیتی اجتماعی اشاره شده بود لذا می توان نتیجه گرفت قرآن به عنوان یک کتاب جامع هدایت و سعادت بشری در پیش روی ما قرار دارد و ما باید بدانیم که مدیریت صحیح جامعه تنها در سایه مهجوریت قرآن امکانپذیر می شود. امروزه می توان ادعا کرد که بزرگترین خلاء جامعه ما مهجوریت آموزه های انسان ساز قرآن کریم است. متاسفانه اغلب آموزه های قرآنی در کشور تزئینی و در عمل نهادینه نشده است. بیماری های عقیدتی امروز در راس همه بیماری های جامعه است در این باره همه مراجع عظام به خصوص مقام معظم رهبری هم ابراز نگرانی کردندو متاسفانه وقتی تظاهر و ریا فراگیر شود مردم نسبت به گناه حساسیت نخواهند داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اگر برنامه ریزی های درستی انجام و مردم با فرهنگ قرآن آشنا شوند قطعا ثبات در جامعه حکمفرما و آسیب ها کم می شود. به گفته امام علی (ع) باید به قرآن کریم مراجعه کنیم چون قرآن شفای دردهای جامعه است. ما عمیقا معتقدیم بحران های روحی در جامعه امروز نتیجه دوری از پیام انبیا و معارف الهی است و با فهم صحیح قرآن بسیاری از این بیماری های درمان می شود.

وی در پایان تصریح کرد: نمایشگاه قرآن باید در جهت احیای قرآن در میان مسلمانان جهان باشد به هیمن منظور هم در این دوره از نمایشگاه موضوعاتی چون رسانه و احیای قرآن، دانشگاه و احیای قرآن، مدرسه و احیای قرآن، حوزه علمیه و احیای قرآن، خانواده و احیای قرآن، جوان و احیای قرآن مورد توجه قرار گرفته است.

پس از سخنرانی وزیر ارشاد، حجت الاسلام حمیدزاده گیوی، نویسنده مجموعه «قطره ای از دریا» که در مراسم افتتاحیه رونمایی شد سخنرانی کرد. وی گفت: قرآن احسن الحدیث است و اگر با شیوه های صحیحی از آن استفاده کنیم می تواند دل های مستعد را مسخر کند. قرآن سعادت فرد و جامعه را مخصوصا در عرصه توجه به ارزش های اخلاقی تضمین می کند. قرآن نصیحت گری است که فریبی در نصیحت گری آن وجود ندارد، هدایت گری است که بی منت هدایت می کند و حدیث گویی است که دروغ نمی گوید.

حمیدزاده گیوی افزود: باید به حال امت بزرگ اسلامی که قرآن دارد ولی سلطه، سلطه جویان را در جهت مدیریت خویش پذیرا می شود غصه خورد. فرد و جامعه قرآنی دچار فقر نمی شود و در هیچ عرصه ای احساس کاستی و کمبود نمی کند. جامعه امروز ما فهم قرآن را می طلبد و حرکت به سوی فهم قرآن جواب می دهد.

وی در پایان توجه علما و فضلا را به متن شناسی جلب کرد و گفت: خواهش من این است که فضلا و علما به متن شناسی توجه بیشتری داشته باشند چرا که متن شناسی ما را در جهت فهم قرآن و تطبیق متون بیش از پیش کمک می کند و امروزه ارادتمندان به نهج البلاغه با تمسک به متن شناسی می توانند به اوج کلام حضرت امیر(ع) پی ببرند.

پس از این سخنرانی، رسول زرگر، استاندار استان اصفهان سخنرانی کرد و به صورت مختصر در خصوص نفیس ترین قرآن جهان که توسط هنرمندان اصفهانی تهیه شده است توصیحاتی را ارائه داد. وی گفت: امروزه ۱۲۰۰ مرکز قرآنی مردمی در قالب موسسات قرآنی در استان اصفهان فعالیت می کنند. ۱۵۰هزار قرآن آموز در حال حفظ و یادگیری قرآن هستند و سه هزار نفر حافظ کل قرآن در این استان وجود دارد.

وی افزود: کتابت نفیس ترین قرآن جهان که به خط ثلث کتابت شده حدود هفت سال طول کشید و سپس با تائید آیت الله صافی نگارش و اعراب گذاری شد. کاغذ این قرآن دست ساز به طلا زرافشانی شده. در هرصفحه آن استاد صادق زاده که از شاگردان استاد فرشچیان است ۱۷۶ تهذیب اختصاصی انجام داده است. در پشت همه صفحات آن هم اسماء الهی طراحی شده است. همچنین جلد این قرآن از جنس نقره ومزین به ۱۵۰ نگین برلیان و یاقوت کبود است.

در انتهای مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از دست اندرکاران تهیه این قرآن با ارزش افرادی چون غلامرضا ماهرویی کاتب وخوشنویس قرآن نفیس، استاد صادق زاده تهذیب کار اثر، علی ساعی، قلم زن و حکاک کار اثر، حسینعلی جعفریان تهیه کننده کاغذ و صحاف، حمید ملکیان صحاف و برادران جانفزا که مسئول تهیه این اثر نفیس بودند، تقدیر و همچنین این اثر نفیس و با ارزش رونمایی شد.