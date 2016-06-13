ایتالیا قابلیت انجام کارهای بزرگ را دارد/ بلژیک مدعی را بردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ایتالیا دوشنبه شب موفق شد در گروه E رقابتهای یورو ۲۰۱۶ با دو گل «امانوئل جاچرینی» و «گراتزینو پله» مقابل بلژیک به برتری برسد.

سرمربی تیم فوتبال ایتالیا در گفتگو با رای اسپورت اظهار کرد: این یک بازی خوب بود و ما به خوبی برای این بازی آماده شده بودیم. بازیکنان ما می دانند که چطور باید زیر فشار مقاومت کنند. ما مقابل تیمی قدرتمند بازی کردیم که یکی از مدعیان فتح جام است. زمانی که در تیم ما همبستگی باشد می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

آنتونیو کونته در ادامه تصریح کرد: ما هنوز چیزی به دست نیاورده ایم. اما امیدواریم به جایگاهی که بازیکنانمان شایستگی آن را دارند برسیم. برای من تیم بودن اهمیت دارد و نه چیز دیگر. من ۲۳ بازیکن مستعد دارم که از در کنار هم بودن خوشحال هستند. شما برای اینکه بخواهید به رویاهایتان دست پیدا کنید نباید عادی باشید بلکه باید فوق العاده باشید.