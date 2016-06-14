پرسپولیس با جشنواره گل بارصعود بست/برد ارزشمند قزاق ها در والیبال

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - محمدامین شعبانی: ششمین شب مسابقات فوتسال جام رمضان شامگاه دوشنبه با ثبت ۲۲ گل که رکورد جدیدی محسوب می شود و قطعی شدن صعود سه تیم دیگر به مرحله حذفی پیگیری شد.

ابتدا از گروه سوم تیم سه امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی» به مصاف تیم بدون امتیاز «جوانان پابند» رفت و سه امتیاز دیگر به اندوخته اش اضافه کرد. آبی پوشان دانشگاه در نیمه نخست به وسیله رضا طالبی به گل رسیدند تا برنده به رختکن بروند.

طالبی در نیمه دوم نیز برای دانشگاه گلزنی کرد تا اختلاف به دوگل برسد. در ادامه نیز اصغر صوفی تیر خلاص را به مشکی پوشان پابند شلیک کرد تا این تیم بختی برای صعود نداشته باشد. علوم پزشکی با کسب ۶ امتیاز صعودش به مرحله دوم مسابقات را قطعی کرد.

«الیا» صعودش را قطعی کرد

در دومین بازی این گروه، بازهم تیم پیروز بازی نخست برنده شد. «پارچه سرای الیا» در مصاف با «آزمایشگاه لاندا» به دومین برد خود دست یافت تا به همراه دانشگاه علوم پزشکی خیالش را بابت حضور در مرحله حذفی آسوده کند.

مشکی پوشان الیا با گل پوریا وطنی پیش افتادند اما در همان نیمه اول، سید جواد اسماعیل آبادی با گلزنی برای تیم سرخ پوش آزمایشگاه کار را به تساوی کشانید. نیمه نخست با تساوی یک بر یک به پایان رسید اما در نیمه دوم الیا دوبار دیگر به گل رسید.

پوریا وطنی و سبحان پل گردنی از روی نقطه پنالتی گلزنان نیمه دوم پارچه سرای الیا بودند تا این تیم برای تعیین تیم سرگروه گروه سوم در بازی آخر حاضر شود.

جشنواره گل دیگر از پرسپولیسی ها

در بازی های گروه چهارم نیز ابتدا تیم مدعی «فروشگاه ورزشی پرسپولیس» به مصاف تیم «هیرکان» رفت که جدال برندگان روز نخست با ثبت نتیجه ای یکطرفه به سود سرخ پوشان به پایان رسید. پرسپولیسی ها که در بازی اول ۶ گل به ثمر رسانده بودند این بار تیم حریف را ۷ تایی کردند!

سرخ پوشان در همان نیمه نخست چهار بار دروازه حریف را باز کردند که سهم آرمان اسدالهی سه گل بود. دیگر گل نیمه اول را بازیکن حریف به سود تیم پرسپولیس وارد دروازه خودی کرد. اسدالهی با هت تریک در این بازی پنج گُله شد و به صدر جدول گلزنان رفت.

سعید حاجیلری، پوریا شام بیاتی و حسین فرزبود گلزنان نیمه دوم تیم پرسپولیس بود و جعفر اصلانی تنها یکی از گل های خورده را برای طوسی پوشان هیرکان به ثمر رساند. با این نتیجه، فروشگاه پرسپولیس ۶ امتیازی و صدرنشین شد و بار صعود به مرحله حذفی را بست.

«شهاب» در ثانیه های پایانی درخشید

در بازی دیگر گروه چهار، تیم های بازنده دور نخست یک بازی تماشایی و نفسگیر را ارائه دادند. «شهاب ایرانمهر» در مصاف با تیم «مرحوم فندرسکی» ابتدا گل نخست را دریافت کرد. علی مومن نخستین گل بازی را به سود طوسی پوشان به ثمر رساند اما در نیمه اول خطای پنالتی مدافع این تیم بر روی بازیکن تیم شهاب، منجر به گلزنی عباس خیرمحمدنژاد و به تساوی کشیده شدن بازی شد.

این بازیکن در نیمه دوم آبی پوشان ایرانمهر را پیش انداخت و این بار نوبت به تساوی کشیده شدن بازی از سوی تیم فندرسکی بود. محمد شعبانی گل دوم تیم طوسی پوش را وارد دروازه حریف کرد. لحظاتی بعد رضا سبزی برای دومین بار تیم آبی پوش را پیش انداخت.

با اخراج مسعود درویشی از تیم شهاب و باتوجه به پیروزی این تیم، مرحوم فندرسکی که چیزی برای از دست دادن نداشت سراسر حمله شد تا در زمانی که تیم حریف با یک بازیکن کمتر بازی می کرد در گلزنی ناکام بود تا اینکه در فاصله یک دقیقه به پایان، مصطفی حکم آبادی حکم به تساوی بازی داد. این نتیجه اما پایان کار نبود و در ثانیه های پایانی رضا سبزی گل چهارم را برای شهاب به ثمر رساند تا این بازی مهیج با حساب چهار بر سه به سود تیم آبی پوش میدان به پایان برسد.

ادامه مسابقات امشب (سه شنبه) با برگزاری دور دوم بازی گروه های پنجم و ششم پیگیری می شود که طبق برنامه، سورتینگ مظاهر با تاسیسات گلها، شهدای امامرضا با سنگ احمد کلانتری، مرزبانی با دهیاری سیستان محله و ورزشی ماراتن با نور دیدار می کنند.

دور مقدماتی رقابت های فوتسال با شرکت ۳۲ تیم در قالب ۸ گروه چهار تیمی در حال برگزاری است. «ضیاءالدین مهدوی» سرپرستی مسابقات را برعهده دارد.

پیروزی درخشان برای قزاق ها

هفتمین شب مسابقات والیبال نیز با برگزاری تنها یک بازی پیگیری شد.

در تک بازی برگزار شده از گروه چهارم، تیم «قزاق» با حساب دو بر یک مقابل «سرخنکلاته» به برتری رسید و شکست بازی نخست خود را جبران کرد. ست اول با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به سود نماینده سرخنکلاته به پایان رسیده بود اما در دو ست بعدی قزاق ها به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۱۳ برنده از زمین خارج شدند. سرخنکلاته ای ها بازی اول خود را برنده شده بودند.

همچنین به علت حذف تیم «جوانان کوثر» از جدول گروه پنجم مسابقات، تیم «بنیاد مسکن» با قرعه استراحت مواجه شد.

در ادامه مسابقات، امشب (سه شنبه) طبق برنامه، تیم های اسپومحله و سمعک رویش از گروه یک و تیم های شهدای قلعه حسن و لوازم یدکی کردستان از گروه سه به مصاف هم می روند.

دور مقدماتی رقابت های والیبال با شرکت ۱۹ تیم در قالب ۴ گروه چهار تیمی و یک گروه سه تیمی در حال برگزاری است که دو تیم برتر هر گروه راهی دور بعدی خواهند شد. «محمد هادی محرابی پور» سرپرستی مسابقات را برعهده دارد.

مسابقات ویژه ماه رمضان در گرگان، علاقمندان بی‌شماری دارد و همه ساله توجه بسیاری از ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای رشته های مختلف ورزشی را به خود جلب می کند.